CAPACITACIÓN PARA CHOFERES DE OIL & GAS: SOLO 40 INGRESAN ENTRE MÁS DE 400 POSTULANTES

Con alta demanda y cupos limitados, este lunes comienza en Catriel una capacitación clave para choferes orientada a la industria de oil & gas. Solo 40 postulantes fueron seleccionados entre más de 400 inscriptos.

Se confirmó el inicio del curso y el fuerte interés que generó la propuesta, en un contexto de crecimiento de la actividad energética en la región.

Desde la organización destacaron el impacto social de la iniciativa. “Estamos seguros que estos chicos se cansaron de caminar tirando currículum. Los que tenemos la posibilidad de hacer algo al respecto debemos hacerlo”, expresaron, en referencia a la necesidad de generar oportunidades laborales concretas.

La capacitación incluye formación teórica y práctica para preparar a los participantes de cara a la demanda del sector. “Van a poder capacitarse teóricamente y prácticamente para estar aptos para las oportunidades que vendrán”, señalaron, y remarcaron la importancia de asumir el compromiso con seriedad.

El programa es articulado entre la Universidad Nacional de Río Negro, la Municipalidad de Catriel, la CACEPE, la Secretaría de Trabajo de Río Negro y el Sindicato de Camioneros. En ese marco, la intendenta Daniela Salzotto destacó el cumplimiento de los compromisos asumidos: “El secretario general de camioneros tomó un compromiso y lo cumplió. Quiero agradecer eso”.

Catriel, 26 de marzo de 2026.