CARLOS QUINTRIQUEO: “VOY A HACER LO QUE LA GENTE QUIERA”

El presidente de Más por Neuquén, Carlos Quintriqueo, encabezó este sábado (18-04) una jornada de debate en el barrio Provincias Unidas. La actividad se desarrolló en las instalaciones de la sociedad vecinal local. Estuvo presente también la contadora Andrea Gatica, quien ejerce la vicepresidencia de dicho espacio político. El evento buscó generar un puente directo entre los dirigentes y las vecinas del sector.

La reunión se caracterizó por una dinámica fluida donde se analizaron diversos aspectos de la coyuntura regional y nacional. Los asistentes abordaron temáticas vinculadas a la economía doméstica y la realidad social de los barrios neuquinos. Quintriqueo valoró positivamente la metodología implementada para fomentar el diálogo abierto entre los presentes. “Estos espacios son los que realmente fortalecen la participación”, aseguró..

Un punto central de la jornada fue el reconocimiento a la labor comunitaria que desempeñan las mujeres en contextos críticos. El dirigente resaltó que ellas son quienes sostienen hoy las redes de contención más importantes de la ciudad. Destacó especialmente el trabajo en comedores, merenderos y roperos comunitarios que funcionan en las zonas más vulnerables. “Si uno analiza quién está hoy al frente en los momentos más difíciles, son las compañeras”, afirmó con contundencia.

Durante el intercambio, la inseguridad emergió como una de las preocupaciones más urgentes manifestadas por las participantes. Sin embargo, el titular de Más por Neuquén propuso una mirada integral sobre este fenómeno multicausal. Vinculó la falta de seguridad con el crecimiento de la marginalidad y el aumento del desempleo en la provincia. Según su visión, existe un retiro evidente del Estado Nacional en áreas sensibles que afecta directamente a la paz social.

La política social fue otro de los ejes que generó debate entre los asistentes a la vecinal. Quintriqueo advirtió que muchas problemáticas actuales derivan de una falta de atención estatal hacia los sectores más desprotegidos. Para el dirigente, la crisis económica actual demanda una respuesta política más activa y presente en el territorio. Consideró fundamental reconstruir los lazos comunitarios para enfrentar los desafíos que impone el escenario nacional vigente.

Al ser consultado sobre sus aspiraciones personales de cara a las próximas elecciones, el gremialista prefirió la cautela. Explicó que su prioridad actual no es la obtención de cargos, sino la consolidación de un proyecto colectivo sólido. Manifestó que los roles individuales deben ser una consecuencia de la voluntad popular y no de deseos personales. “En el partido, voy a hacer lo que la gente quiera”, señaló para disipar especulaciones sobre candidaturas prematuras.

El encuentro finalizó con un llamado a seguir recorriendo cada punto de la capital neuquina. La dirigencia de Más por Neuquén ratificó su compromiso de mantener el contacto directo con la ciudadanía para elaborar propuestas concretas. El objetivo final del espacio es constituirse como una opción electoral que surja desde las bases sociales. “Creemos en el cara a cara y en escuchar lo que pasa en cada barrio”, concluyó el presidente del partido.