CASO ÁNGEL: AVANZA LA INVESTIGACIÓN Y CRECE EL PEDIDO DE JUSTICIA EN COMODORO RIVADAVIA

El caso de Ángel, el niño cuya muerte conmociona a toda la Patagonia, avanza en la instancia judicial con una audiencia clave donde la Fiscalía buscará formalizar la acusación contra su madre y la pareja de ella, en medio de un fuerte impacto social.

La información fue detallada en una entrevista realizada en AM740 La Carretera al periodista de Comodoro Rivadavia, Marcelo Vidal, quien brindó un panorama completo de la situación judicial y del clima que se vive en la ciudad.

Vidal explicó que ambos acusados fueron trasladados bajo un fuerte operativo de seguridad y que “la expectativa está centrada en lo que los fiscales van a dar a conocer del porqué entienden que tanto Mariela como Michael son los responsables de la muerte de este nene”. Además, reveló que la autopsia determinó que Ángel presentaba “22 heridas internas en la cabeza”, lo que reforzó la hipótesis de una muerte violenta.

El periodista también describió el contexto en el que vivía el niño, señalando que “se había hecho conocido en el barrio en poco tiempo porque asistía diariamente a un merendero y muchas veces llegaba solo”, lo que generó preocupación entre vecinos. A esto se suman testimonios que dan cuenta de situaciones de vulnerabilidad y posibles hechos de violencia previos.

En paralelo, el caso desató un fuerte reclamo social en Comodoro Rivadavia, que ya venía atravesada por otros hechos graves. “Se fue generando un pedido de justicia general y lo que le pasó a Ángel terminó de explotar en la comunidad”, sostuvo Vidal, quien además indicó que la causa podría ampliarse hacia responsabilidades en el ámbito judicial, particularmente en decisiones vinculadas a la tutela del menor.

COMODORO RIVADAVIA, 14 DE ABRIL DE 2026.