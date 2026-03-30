CASO DANIEL SOLANO: HEREDIA DENUNCIÓ PRIVILEGIOS PARA LOS POLICÍAS CONDENADOS TRAS UN VIDEO VIRAL

El abogado Sergio Heredia denunció graves privilegios para los policías condenados por el crimen de Daniel Solano, luego de que se viralizara un video en el que se los ve comiendo un asado en un predio de detención. Aseguró que ese material expone una situación “vergonzante” y sostuvo que los responsables del asesinato no deberían estar en ese lugar ni gozar de esos beneficios.

La información corresponde a una nota realizada en AM740, donde Heredia explicó que el video que se conoció públicamente es apenas una parte de un material que, según afirmó, ya manejaban desde noviembre del año pasado. “Nosotros tenemos información de eso del año pasado de noviembre, eso y mucho más material”, señaló, y remarcó que el registro llegó a su equipo a través de contactos dentro del penal.

El letrado explicó que los condenados se encuentran en un establecimiento pensado para personas próximas a recuperar la libertad y cuestionó con dureza esa decisión. “No es para que estén ahí de vacaciones seis policías condenados perpetuas”, afirmó. También sostuvo que esa situación perjudica a otros detenidos: “Si vos tenés a seis condenados a perpetuo ahí, le estás quitando el lugar a otros seis detenidos que próximamente podrían quedar en libertad”.

Heredia además apuntó contra el funcionamiento del sistema judicial y penitenciario de Río Negro. “Daniel Solano es un hombre desaparecido, un joven desaparecido en democracia. Su cuerpo nunca se encontró”, recordó, y vinculó el video con una estructura de encubrimiento y privilegios. En ese sentido, lanzó una de sus frases más duras: “Estos señores fueron condenados en primera instancia. Casación y Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron condenados”. También agregó: “Siguen cobrando sueldos de policía. Ni siquiera fueron exonerados”.

En otro tramo de la entrevista, el abogado insistió en que la difusión del video busca generar una reacción pública e institucional. “Esos videos tienen que ocasionar vergüenza. Vergüenza en una república, vergüenza en una democracia”, expresó. Y cerró con una definición tajante sobre el trasfondo del caso: “La institución policial de Río Negro es la que tiene el poder en Río Negro. Los políticos van y vienen. Los que manejan el poder en Río Negro son las policías”.

Choele Choel, 30 de marzo de 2026.