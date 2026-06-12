CASO GLORIA RUIZ: EL JUEZ CUESTIONÓ LA FALTA DE PRECISIONES DE LA FISCALÍA

El juez de Garantías Juan Manuel Kees rechazó el pedido de la fiscalía de Delitos Económicos para ampliar los cargos contra la exvicegobernadora Gloria Ruiz. La decisión judicial frena momentáneamente la estrategia de los acusadores en la investigación por presunta administración fraudulenta.

La resolución se conoció este jueves al reanudarse la audiencia que había pasado a un cuarto intermedio el lunes. El magistrado consideró que las nuevas imputaciones presentadas no cumplían con los requisitos necesarios para ser incorporadas al proceso actual.

El fallo benefició directamente a Ruiz y a las exfuncionarias María Isabel Ricchini y Élida Noemí Sánchez. Asimismo, el magistrado descartó la inclusión de cuatro nuevos investigados, entre ellos dos empresarios y dos excolaboradores del cuerpo legislativo.

Kees fue crítico con el desempeño del Ministerio Público Fiscal durante su argumentación. El juez cuestionó con dureza la falta de precisiones sobre el perjuicio económico real que habría sufrido el Estado provincial.

El magistrado también objetó la calificación jurídica y la presentación de los nuevos hechos relacionados con firmas de marketing. “Se incluyeron hechos independientes cuando debieron analizarse como una única acción”, sostuvo el juez respecto a la teoría del caso.

Pese al rechazo, la fiscalía mantiene la posibilidad de reformular los cargos en el corto plazo. Para reactivar la ampliación, los acusadores deberán adecuar la calificación legal y precisar los montos del presunto fraude.

Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que la resolución no altera el curso de la investigación principal. El proceso central contra las tres exfuncionarias sigue vigente bajo los términos de la formulación de cargos de octubre pasado.

Finalmente, Kees prorrogó la investigación preparatoria por un plazo de cuatro meses con el aval de las partes. También extendió la inhibición general de bienes de las imputadas y el embargo de un inmueble en Buenos Aires.