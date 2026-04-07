CATALINA GALCERAN: SOLICITARON PROBATION PARA LA OFICIAL Y HAY BRONCA EN LA FAMILIA

El proceso judicial por el atropello de Catalina Galceran en Plottier atraviesa un momento de tensión. Esteban Galceran, padre de la menor, manifestó su profundo malestar ante el pedido de suspensión de juicio a prueba solicitado por la defensa de la oficial imputada. Esta medida permitiría que la acusada realice tareas comunitarias en lugar de enfrentar una condena penal efectiva.

La última audiencia, programada para finales de marzo, debió postergarse debido a la ausencia de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente. Esta dilación incrementó la angustia de la familia, que teme que el caso quede impune. Según el entorno de la víctima, la aceptación de una “probation” borraría los antecedentes penales de la funcionaria policial involucrada en el siniestro.

“Como papá de Catalina estoy indignado”, expresó Esteban a través de un descargo público que cobró gran relevancia en las redes sociales. El hombre advirtió que la propuesta de la defensa pretende que todo termine “como si nada hubiera ocurrido”. Para la familia, resulta inadmisible que un hecho de tal gravedad se resuelva con una medida alternativa que no refleje la magnitud del daño causado.

El padre de la menor enfatizó la disparidad entre la situación de su hija y el beneficio procesal que busca la oficial. “Nosotros vamos a cargar con la pena de por vida, no puede ser que la persona que cometió esto no tenga pena alguna”, sostuvo con firmeza. La querella y la fiscalía ya adelantaron su rechazo total a la suspensión del juicio.

La comunidad de Plottier sigue de cerca las novedades, mientras los padres solicitan apoyo para visibilizar la gravedad de lo sucedido. Galceran aclaró que su búsqueda no es una revancha personal contra la conductora del patrullero. “No es ojo por ojo, es solo que la Justicia esté a la altura de lo que sucedió”, sentenció.

El accidente ocurrió en noviembre de 2025 y dejó a la pequeña con secuelas irreversibles que marcarán su futuro. La niña ya superó cuatro intervenciones quirúrgicas complejas y sobrevivió a seis paros cardíacos durante su internación. Actualmente, continúa un intenso proceso de rehabilitación en el centro FLENI, ubicado en la provincia de Buenos Aires, bajo un pronóstico de vulnerabilidad permanente.