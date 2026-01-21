CATALINA, LA NENA ATROPELLADA POR LA POLICÍA, INICIA UNA ETAPA CLAVE EN SU RECUPERACIÓN

La recuperación de Catalina Galcerán, la niña de Plottier atropellada por un patrullero en noviembre pasado, sorprende a los profesionales. Este martes, la familia comunicó que la menor fue trasladada a la sede del Instituto Fleni en Escobar. El movimiento hacia el campus especializado en rehabilitación neurológica se produjo luego de que la menor superara con éxito una compleja intervención quirúrgica de fijación cervical en la sede de Belgrano.

“Comienza una nueva etapa”, afirmó su padre, Esteban Galcerán. TAmbién confirmó que la operación realizada el pasado 13 de enero fue el paso necesario para estabilizar el cuadro de la menor. La cirugía, que se extendió por cinco horas, consistió en la colocación de una prótesis en las vértebras cervicales para asegurar la estabilidad del cráneo y proteger la médula espinal. Los médicos aseguraron que la resistencia física de Catalina ha sido excepcional, si se considera la gravedad de las lesiones sufridas el 20 de noviembre.

El historial clínico de la menor desde que un patrullero la atropelló es impactante: ha atravesado cuatro cirugías de alta complejidad. Los especialistas destacaron que pocos pacientes logran llegar a esta instancia de tratamiento debido a la severidad de los daños cervicales. Tras permanecer semanas internada en el hospital Castro Rendón fue trasladada a Buenos Aires a principios de enero. El ingreso al campus de Escobar representa la transición de los cuidados críticos a la rehabilitación intensiva.

Colecta solidaria

A pesar de los avances médicos, la familia enfrenta un desafío económico significativo debido a la estadía prolongada en Buenos Aires. Los gastos de alojamiento, traslados y manutención son elevados. Por este motivomantienen activa una colecta solidaria bajo la premisa de que el tratamiento podría extenderse por muchos meses. “Es imposible sostenerlo sin ayuda”, reconoció el padre, quien junto a su esposa acompaña a la niña con la esperanza de que este nuevo capítulo sea el camino definitivo hacia el regreso a su hogar en Plottier.