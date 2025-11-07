CAUSA TECHO DIGNO: SOBRESEYERON A GENNUSO Y CUESTIONÓ A LA FISCALÍA POR “CARÁTULA INVENTADA”

El exintendente Gustavo Gennuso fue sobreseído en la causa vinculada al plan Techo Digno. Afirmó que su prioridad fue garantizar la construcción de las viviendas y acusó a la Fiscalía de haber armado una acusación infundada, con una “carátula inventada” que no se correspondía con los hechos.

La información se conoció a través de una entrevista realizada en la AM740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas. Gennuso defendió su gestión y destacó que en Bariloche las casas fueron terminadas y entregadas a sus beneficiarios, a diferencia de otros municipios donde las obras quedaron inconclusas.

“El tribunal entendió que la prioridad fue garantizar la construcción de las viviendas”, sostuvo Gennuso. Recordó que el municipio retuvo fondos y reorganizó el esquema junto al IPPV y la provincia para completar el proyecto. “Aquí no pasó eso: las viviendas se hicieron todas y la gente las está disfrutando”, remarcó.

Criticó con dureza a la Fiscalía por haberlo acusado de peculado por colocar fondos en plazos fijos. Aclaró que esa medida fue para proteger los recursos. “Se inventó una carátula”, afirmó, y agregó que el tribunal fue “muy claro” al señalar que no hubo intención de desviar fondos. Rechazó que se sigan usando recursos públicos para apelar una causa ya resuelta por la Justicia.

Gennuso valoró que el tribunal actuó con “imparcialidad y justicia” y defendió al Poder Judicial cuando actúa con independencia. Sin embargo, cuestionó una supuesta línea política que “fue con dureza contra intendentes” en causas similares. “No todo es lo mismo. Hay quienes hicieron las cosas bien y las viviendas están construidas”, concluyó.

San Carlos de Bariloche, 7 de noviembre de 2025