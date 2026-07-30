CAYÓ BANDA QUE OPERABA DESDE EL PENAL DE VIEDMA CON EL “CUENTO DE LA GRÚA”

Una exhaustiva investigación iniciada por la Policía del Neuquén permitió desmantelar una red criminal dedicada a las estafas virtuales. La banda concretó un engaño económico que superó los 27 millones de pesos contra un jubilado capitalino.

Las pesquisas estuvieron coordinadas por el Departamento Delitos Económicos y la División Ciberdelitos Económicos. Hubo operativos en Neuquén y en el Complejo de Ejecución Penal Número 1 de Viedma.

El dispositivo policial concluyó con tres personas demoradas tras los allanamientos coordinados. Los efectivos secuestraron trece teléfonos celulares, un automóvil, una motocicleta y abundante documentación valiosa para la causa. “La podríamos denominar el cuento de la grúa”, indicó el comisario César Simón Juárez al describir la metodología delictiva.

El modus operandi consistía en contactar a un adulto mayor fingiendo ser un familiar varado en la ruta. Posteriormente, un complotado simulaba ser empleado del seguro para exigir dinero en concepto de acarreo urgente.

Una de las víctimas realizó inicialmente giros por un monto superior a dos millones de pesos en diferentes tramos. Las manipulaciones continuaron activamente hasta despojar al damnificado de una suma cercana a 27 millones.

Los investigadores descubrieron que los llamados extorsivos partían directamente desde el establecimiento penitenciario rionegrino. Las intervenciones telefónicas permitieron probar la coordinación entre un interno alojado en Viedma y los delincuentes radicados en Neuquén. “Las comunicaciones partían del penal. Había relación entre uno de los internos y las personas que operaban en Neuquén”, confirmó el jefe policial.

Durante la requisa en la unidad penal hallaron seis dispositivos móviles, varios con conectividad de alta velocidad. Los pesquisas analizan las trazas financieras para ubicar el dinero y rastrear probables damnificados adicionales en la región.