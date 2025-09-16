CAZADORES FURTIVOS ARMADOS GENERAN ALARMA EN UNA RESERVA DE FERNÁNDEZ ORO

Un grave hecho de caza furtiva con armas largas dentro de la Reserva Puerto Viejo, en Fernández Oro, causó indignación entre vecinos y ambientalistas. La aparición de personas armadas en un área natural protegida, donde habitualmente hay familias y niños, generó preocupación por la falta de control y sanciones.

La información fue brindada en una entrevista telefónica en Rutas Argentinas, el programa que se emite por AM740 La Carretera, donde dialogaron con Pablo Fica, integrante de Guardianes del Río. “Nos encontramos con una persona con un arma larga. No sabemos si era de fuego o aire comprimido, pero en la entrada está expresado que no se puede utilizar ningún tipo de elemento que dañe la flora o fauna”, explicó.

Fica relató que este tipo de hechos no son aislados y se repiten ante la falta de legislación clara y controles. “No tenemos un compromiso muy importante de parte del Consejo. No se ha ampliado el código contravencional”, dijo, y agregó que solo cuentan con la “condena social” como herramienta. A su vez, advirtió que han disminuido drásticamente especies como el cisne de cuello negro: “Teníamos 28, hoy quedan cuatro”.

Desde Guardianes del Río exigen mayor compromiso institucional para preservar la reserva. Reclaman la incorporación de guardas ambientales y la ampliación del código de faltas municipal. “Estamos trabajando con el intendente Gustavo Amati para poner una figura de guarda ambiental y evitar estos hechos”, explicó Fica, destacando que la zona tiene un ecosistema único en el Alto Valle.

La Reserva Puerto Viejo, un área recuperada por vecinos y reconocida oficialmente como reserva forestal en 2022, cuenta con 60 hectáreas de bosque nativo. Está ubicada a pocos kilómetros de Allen, Cipolletti y Neuquén, y permanece abierta de forma gratuita a toda la comunidad.

Fernández Oro, 16 de septiembre de 2025.