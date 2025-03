CERÁMICA NEUQUÉN SIN LUZ: 50 FAMILIAS EN RIESGO POR TARIFAZOS

La cooperativa CALF cortó el suministro eléctrico a la fábrica recuperada Cerámica Neuquén por una deuda millonaria, dejando a 50 familias sin trabajo. Desde la empresa denuncian que los costos de producción y los tarifazos hicieron imposible sostener el pago de la energía.

En una entrevista con La Carretera en AM740, el diputado del Frente de Izquierda, Andrés Blanco, aseguró que este problema se arrastra desde hace años y que los gobiernos provinciales y nacionales no han brindado soluciones. “Hemos hablado con todos los gobiernos, pero seguimos con una de las tarifas más altas del país a pesar de ser una provincia productora de energía”, afirmó.

Blanco señaló que la deuda con CALF se originó por los aumentos desmedidos en la energía, pasando de facturas de 7 millones de pesos a casi 40 millones en pocos meses. “No es que no pagamos porque no queremos, sino porque se volvió imposible”, explicó. También denunció que mientras las empresas petroleras reciben beneficios, la cerámica autogestionada no cuenta con ninguna tarifa diferencial.

El legislador criticó duramente a Marcelo Severini, presidente de CALF, por su doble rol dentro del gobierno y la cooperativa, asegurando que “está de los dos lados del mostrador”. Además, acusó a la dirección de CALF de cargar sobre los usuarios la deuda que mantiene con la empresa mayorista de energía CAMMESA.

Ante la falta de respuesta, los trabajadores de Cerámica Neuquén anunciaron medidas de lucha, incluyendo una reunión multisectorial y posibles cortes de ruta la próxima semana. “No nos están dejando otro camino, en cualquier momento ya no vamos a tener para comer”, advirtió Blanco.

Neuquén, 14 de marzo de 2025