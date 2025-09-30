CERVANTES CELEBRA SUS 115 AÑOS CON TRES DÍAS DE FESTEJOS GRATUITOS Y PARA TODA LA FAMILIA

Cervantes cumple 115 años y lo festeja con una agenda cargada de actividades culturales, deportivas y musicales. Habrá actos oficiales, inauguraciones de obras, ferias, desfiles y espectáculos gratuitos para toda la comunidad durante los días 3, 4 y 5 de octubre.

La información fue compartida en una entrevista realizada en AM740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas, donde la intendenta Claudia Montanaro detalló el cronograma. El viernes 3 a las 21:30 se abre la muestra La Magia de la Radio en el Museo del Centenario. El sábado 4 comienzan los actos con una ofrenda floral a las 10 y el acto protocolar a las 10:30 en la Plaza General Belgrano, con entrega de reconocimientos a vecinos e instituciones.

Entre las novedades más destacadas está la inauguración de la primera etapa de la calle Urquiza, que incluye casi 1000 metros de cordón cuneta, luminarias y cableado nuevo. Además, se habilitará una cancha de bochas con piso sintético y hormigón premoldeado. La intendenta también anticipó que la segunda etapa de esta obra sumará veredas y bicisendas.

Desde las 16:30 del sábado habrá una muestra de literatura, historia y fotografía. Más tarde se presentarán talleres culturales y artistas locales. El cierre de la jornada será con Sharon y Los Camperos del Chamamé. “La idea es que la gente venga con reposera, mate y ganas de disfrutar en familia”, indicó Montanaro.

El domingo 5, desde las 15, se realizará el desfile sobre la calle Manuel Belgrano y habrá más espectáculos. El cierre estará a cargo de Néstor en Bloque, que promete una gran convocatoria regional. Montanaro remarcó: “Todos los barrios se han duplicado o triplicado, y desde el municipio seguimos trabajando en servicios, espacios verdes y lotes sociales”.

Cervantes, 30 de septiembre de 2025.