CÉSAR DOMÍNGUEZ EXIGE BLOQUE PROPIO PARA LA LIBERTAD AVANZA EN LA LEGISLATURA DE RÍO NEGRO

El legislador provincial César Domínguez ratificó en La Carretera que La Libertad Avanza busca conformar un bloque propio en la Legislatura de Río Negro, tras casi dos años de pedidos formales. Según señaló, la demora responde a “mezquindades y especulaciones políticas” del oficialismo, que intentó limitar la representación del espacio libertario. “Hace un año y siete meses que pedimos el reconocimiento. Ahora nos convocaron para presentar los nombres de nuestros secretarios y vamos a ver si esta vez se concreta”, aseguró.

Domínguez explicó que la falta de bloque no impidió que su espacio siguiera promoviendo las ideas libertarias en la provincia, pero cuestionó que se intente “alambrar la Legislatura para evitar la participación de La Libertad Avanza“. En paralelo, la situación se encuentra judicializada, ya que la Constitución provincial establece que las bancas pertenecen a los partidos por los que fueron electos los legisladores, en este caso Primero Río Negro.

El legislador también se refirió a la interna libertaria en la provincia y fue categórico sobre la representación de Javier Milei. “Nuestros candidatos son Lorena Villaverde y Damián Torres. Esto se termina cuando Karina Milei y Martín Menem levanten sus manos. Ariel Rivero no representa al partido ni los intereses de Milei en Río Negro”, afirmó. De cara a octubre, Domínguez anticipó que La Libertad Avanza será la primera fuerza provincial, con el kirchnerismo y Juntos Somos Río Negro disputando el segundo lugar.

Consultado por el modelo nacional, defendió las políticas del presidente Milei. Aseguró que no existe un ajuste sino una reorganización del Estado, ya que “con los adelantos tecnológicos hay muchos empleados que no cumplen funciones reales“. Para Domínguez, el futuro laboral de la provincia está en la inversión privada: “La salida está en proyectos como Vaca Muerta y Vaca Muerta Sur, no en sumar más empleados públicos“.

La disputa por la creación del bloque libertario se da en un contexto de campaña electoral y fragmentación de Juntos Somos Río Negro, con la relación entre el gobernador Facundo López y el vicegobernador Pedro Pesati en tensión. Domínguez evitó involucrarse en esas diferencias, aunque reconoció que la definición del bloque podría verse atravesada por estas internas.