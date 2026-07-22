CGT ALTO VALLE VA POR UN BOLETO DE COLECTIVO “OBRERO”

La CGT Alto Valle presentó en la Legislatura de Río Negro un proyecto para crear una tarifa diferenciada en el boleto urbano de colectivo destinada a trabajadores que utilicen ese servicio para trasladarse a sus lugares de trabajo. La iniciativa busca aliviar el impacto económico que generan la inflación y el incremento de los costos del transporte sobre los salarios.

La información fue dada a conocer durante una entrevista realizada en la AM740, donde la secretaria adjunta de la CGT Alto Valle, Gloria Ovejero, brindó detalles de la propuesta presentada al vicegobernador Pedro Pesatti. La iniciativa toma como referencia experiencias implementadas en otras ciudades del país, como Rosario.

Según explicaron desde la central obrera, el proyecto permitirá que quienes acrediten una relación laboral accedan a una tarifa especial con descuentos en el transporte urbano. Desde la organización señalaron que la medida apunta a reducir la presión económica que enfrentan los trabajadores, en un contexto donde los salarios permanecen prácticamente estancados frente al avance de la inflación.

Ovejero remarcó que “es una acción que buscar favorecer a todos los trabajadores y trabajadores sin importar el gremio. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente y entendemos que no puede haber distinciones, queremos que todos los obreros y obreras estén mejor”. La dirigente sostuvo que el beneficio pretende alcanzar a todos los empleados sin diferencias de actividad o representación sindical.

Desde la CGT Alto Valle, que conduce Gustavo Sol, del gremio de Camioneros, indicaron además que buscan avanzar con una agenda de temas que respondan a las necesidades de los ciudadanos. También manifestaron que esperan contar con el acompañamiento de la mayoría de los legisladores provinciales, al considerar que no existen argumentos para rechazar una medida que busca brindar alivio económico en el actual escenario de crisis.

Río Negro, 22 de julio de 2026