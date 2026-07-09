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CHOQUE FRONTAL ENTRE DOS CAMIONETAS DEJA CUATRO HERIDOS EN LA RUTA 5

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Un fuerte choque se registró sobre la Ruta Provincial 5 en la zona petrolera de Neuquén. Dos camionetas pertenecientes a firmas privadas protagonizaron un violento choque frontal durante la noche de este miércoles.

El incidente de tránsito ocurrió aproximadamente a las 20 a la altura del paraje Bajo el Toro. El sector del siniestro se ubica a unos 15 kilómetros del acceso al yacimiento El Trapial, en cercanías a Rincón de los Sauces.

Distintas dependencias de emergencia se movilizaron de inmediato para coordinar el rescate de los ocupantes. Efectivos policiales, bomberos voluntarios y ambulancias del sistema público de salud asistieron a las personas atrapadas en los habitáculos.

El operativo conjunto permitió estabilizar rápidamente la situación y evaluar el estado de los heridos. Las autoridades del cuartel de bomberos local ratificaron que los involucrados no presentaban heridas de extrema consideración.

“El siniestro dejó cuatro personas con lesiones leves, sin que se registraran víctimas fatales”, detalló el sargento Ricardo Reyes, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces.

Debido a las tareas de remoción de los rodados dañados, el flujo vehicular experimentó importantes demoras. Las cuadrillas de peritos accidentológicos trabajaron en el lugar para determinar las causas que originaron el fuerte impacto mecánico.

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