CHRISTIAN LOPES FUE ELECTO COMO NUEVO RECTOR DE LA UNCO HASTA 2030

La Universidad Nacional del Comahue definió la conducción de sus destinos institucionales para los próximos cuatro años. Christian Lopes se consagró como el nuevo rector electo de la casa de altos estudios hasta el año 2030. La nómina ganadora completó su propuesta con la postulación de Lorena Higuera como vicerrectora.

El binomio oficialista de la agrupación “Futuro Unco” logró aventajar de manera irreversible a sus oponentes de la lista contraria. Los cómputos de la medianoche del miércoles otorgaban una marcada tendencia favorable superior al cincuenta y tres por ciento. La junta electoral computó velozmente las actas correspondientes a casi la totalidad de las mesas habilitadas.

La elección que contó con 37 mil electores habilitados se desarrolló activamente durante las jornadas de este martes y miércoles. El proceso democrático convocó de forma obligatoria a profesores, auxiliares, graduados, empleados administrativos y alumnos. “Estamos orgullosos de poder seguir defendiendo la universidad pública”, manifestó el flamante rector Christian Lopes a los medios periodísticos universitarios.

La propuesta triunfadora logró imponerse de manera definitiva sobre los candidatos de la opción “Impulsar la UNCo”. La alternativa derrotada estuvo encabezada por la fórmula de Carlos Espinosa junto a la docente Ana Basset. El proceso electoral consagró también las nuevas administraciones políticas de las diversas unidades académicas regionales.

Gran parte de los decanatos de las dependencias educativas presentaron listas de unidad para la renovación de cargos. Esta situación de consenso absoluto se repitió en áreas como Humanidades, Ciencias Médicas, Ingeniería e Informática. En contraposición, las sedes de Lenguas, Turismo y Derecho tuvieron competencias reñidas entre diferentes sectores.

Los establecimientos ubicados en la localidad rionegrina de General Roca reportaron los primeros resultados oficiales de la noche. La docente María Mare resultó electa para coordinar las actividades institucionales de la Facultad de Lenguas. Paralelamente, el abogado Julio Monasterio se coronó como el máximo responsable de Derecho y Ciencias Sociales.