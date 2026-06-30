CINCO AÑOS DE AGUADA SAN ROQUE: ATEN MARCHÓ PARA EXIGIR CÁRCEL A LOS CONDENADOS

El gremio docente ATEN, junto a la federación nacional CTERA y sus 22 seccionales provinciales, marchó nuevamente por las calles neuquinas. La movilización coincidió con el quinto aniversario de la trágica explosión en la Escuela Rural 144 de Aguada San Roque. La principal exigencia de la comunidad educativa fue el cumplimiento efectivo de las penas de prisión para los empresarios y exfuncionarios condenados.

Durante el cierre de la jornada, la secretaria general del sindicato, Fany Mansilla, compartió un sensible discurso ante los presentes. “Nuevamente un 29 de junio nos encuentra con la indignación y el dolor de su ausencia”, expresó la dirigente gremial. En sus palabras, remarcó la importancia de contextualizar el abandono estatal que sufría el sistema educativo en ese momento.

Mansilla recordó que el panorama del año 2020 estuvo marcado por la pandemia y graves falencias de infraestructura digital. La provincia no garantizaba la conectividad igualitaria para el alumnado ni la designación de cargos vacantes. Ante ese escenario de escuelas cerradas y salarios congelados, el gremio inició un ayuno reclamando seguridad en los edificios escolares.

En junio de 2021, el Consejo Provincial de Educación emitió una resolución exigiendo el regreso obligatorio a las aulas. La respuesta sindical fue un plan de lucha basado en la no asistencia debido al colapso sanitario regional. Pocos días después de esa disposición oficial, ocurrió la fatal explosión que costó la vida de tres personas.

Desde el sindicato subrayaron que los establecimientos públicos representan espacios destinados a la contención social y al aprendizaje. Por este motivo, criticaron severamente la actual habilitación de dependencias escolares que todavía se encuentran con refacciones pendientes. “Hoy está pasando que entregan las obras a medias. Hay que poner un límite a esto”, advirtió Mansilla con firmeza.