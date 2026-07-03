CINCO TURISTAS ATRAPADOS EN LA NIEVE FUERON AUXILIADOS DURANTE LA MADRUGADA

Un dramático operativo de emergencia se desplegó en las últimas horas en la Ruta Provincial 23. Cinco turistas bonaerenses y cordobeses debieron ser auxiliados tras quedar atrapados por la nieve. El incidente ocurrió en el tramo que conecta Pino Hachado con la localidad de Villa Pehuenia.

El grupo de viajeros estaba compuesto por cuatro adultos y un menor de edad. Los damnificados se desplazaban en dos camionetas particulares cuando sufrieron el percance vial. Las intensas condiciones climáticas y la acumulación de hielo inmovilizaron por completo a ambos rodados.

La alerta llegó a los Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia cerca de las 20 horas. Inmediatamente se coordinó un plan de contingencia junto con los efectivos de la Gendarmería Nacional. El difícil acceso al sector afectado demoró las tareas de auxilio durante varias horas.

La complejidad del terreno impidió el ingreso de las unidades convencionales de los bomberos. Ante este escenario, Gendarmería debió aportar un camión de gran porte para traccionar los vehículos. La densa capa de nieve dificultó cada maniobra en medio de la oscuridad.

El error de los conductores se originó por una falla en su sistema de posicionamiento global. “El navegador satelital nos desvió hacia este sendero secundario”, explicaron los turistas damnificados a los rescatistas. Los viajeros ignoraron la barrera física de bloqueo que señalizaba la clausura del camino.

Afortunadamente, una antena instalada en un establecimiento rural cercano permitió que los damnificados mantuvieran señal telefónica. Gracias a este factor clave, pudieron emitir el pedido de auxilio de manera precisa a las autoridades. Las tareas de evacuación concluyeron exitosamente cerca de las 2 de la madrugada.

Tras ser rescatados, los turistas fueron trasladados en un vehículo oficial del municipio hacia Villa Pehuenia. En la villa turística se les proveyó alojamiento en un complejo de cabañas para su resguardo. Todos los integrantes del grupo se encuentran en buen estado de salud general.

Los organismos de seguridad provinciales reiteraron la necesidad de extremar los cuidados en época invernal. Recordaron que es obligatorio respetar las indicaciones de tránsito y los cierres de pasos montañosos. Estas imprudencias en la cordillera generan escenarios de extrema vulnerabilidad para los viajeros.