CIPOLLETTI CELEBRA LOS 40 AÑOS DE LA CORRIDA CON FERIA GASTRONÓMICA Y FIGURAS INVITADAS

Cipolletti festeja los 40 años de la tradicional Corrida con una agenda especial que incluye la feria gastronómica “Semilla”, actividades culturales y la presencia de figuras reconocidas del deporte. La ciudad se prepara para uno de los eventos más convocantes del calendario regional.

La información se conoció en una entrevista realizada en la AM740 con el director de Deportes de la Municipalidad de Cipolletti, Leandro Domini, quien destacó la importancia del aniversario. “Creo que de la ciudad es el evento más importante, no hablo solo deportivo”, expresó, y remarcó que la Corrida “trasciende lo deportivo” y convoca a miles de personas de la región.

Domini explicó que la feria gastronómica “Semilla” se desarrollará viernes, sábado y domingo en simultáneo con la entrega de remeras y kits para los 10 kilómetros. También habrá conferencia de prensa con corredores de elite y una charla con Ariel “Burrito” Ortega y Rolando Schiavi, moderada por Alejandro Klappenbach. Además, al finalizar la prueba principal se presentará el grupo de danza aérea “EV”.

En el plano deportivo, el funcionario confirmó que el circuito se mantiene homologado para que las marcas obtenidas sean válidas en rankings nacionales e internacionales. “La Corrida es una de las pocas carreras del país que acredita, que da puntos”, señaló, y explicó que el trazado debe respetar estrictamente las medidas oficiales.

Las inscripciones agotaron los 20.000 cupos en apenas 24 horas. En la prueba de 10 kilómetros habrá un 30% más de corredores respecto al año anterior. “Pasamos de 15.000 a 20.000 cupos y en 24 horas se agotaron”, indicó Domini, quien aseguró que el municipio articula con distintas áreas para garantizar seguridad, salud y logística durante el evento.

Cipolletti, 12 de febrero de 2026.