CIPOLLETTI CELEBRA SU ANIVERSARIO CON RÉCORD DE PARTICIPACIÓN Y ACTIVIDADES PARA TODA LA COMUNIDAD

Cipolletti cumple 122 años y se prepara para festejarlo con una participación récord en el desfile institucional del domingo, al que ya confirmaron su presencia más de 175 organizaciones. Desde la Municipalidad estiman que unas 5.000 personas marcharán por las calles de la ciudad. “Estamos muy agradecidos por la convocatoria y contentos”, afirmó Daniel Salazar, director del área de comunicación.

La información fue brindada en una entrevista realizada en la AM740 La Carretera, durante el programa Rutas Argentinas. Allí, Salazar destacó que el festejo comienza con una vigilia este viernes a la medianoche, que incluye una cena junto al Rotary Club y el canto del himno y el feliz cumpleaños. El acto central será el sábado a las 9 de la mañana en el Parque Rosauer, frente al monumento al ingeniero César Irigoyen.

El desfile del domingo será el evento más convocante, con una cifra de participación superior a la del año pasado. “El año pasado desfilaron casi 1.800 personas. Este año ya van 175 instituciones inscriptas”, detalló Salazar, quien remarcó que “el aniversario refleja el ánimo de la ciudad, y hoy Cipolletti está pasando por un momento espléndido”.

El funcionario destacó además el crecimiento que vive la ciudad y su rol clave en el Alto Valle. “Ya dejó de ser un pueblo y se transformó en una metrópolis. Por el puente carretero cruzan más de 50 mil vehículos por día”, señaló. También valoró la gestión del intendente Rodrigo Buteler: “Hoy se puede decir que es la ciudad con más obra pública activa en la región”.

Finalmente, Salazar invitó a todos los vecinos del Alto Valle a sumarse a los festejos: “Queremos que todos agiten las banderas y aplaudan a cada institución. Estamos mejor que nunca y este cumpleaños es una celebración de ese presente”.

Cipolletti, 2 de octubre de 2025