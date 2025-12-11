CIPOLLETTI SE PREPARA PARA UNA NUEVA EDICIÓN HISTÓRICA DE SU EMBLEMÁTICA CORRIDA

La ciudad de Cipolletti ya palpita una nueva edición de su tradicional Corrida Ciudad de Cipolletti, que en 2025 celebrará sus 40 ediciones, marcando 41 años desde su inicio. Los primeros 200 cupos promocionales se agotaron en solo dos horas y media, lo que anticipa una convocatoria masiva para el próximo 7 de marzo.

La información fue brindada por Leandro Domini, director de Deportes del municipio, en diálogo con el programa Rutas Argentinas, que se emite por AM740 La Carretera. “Largamos 200 cupos, tardó 2 horas y media en agotarse”, contó. Domini explicó que el objetivo es mantener una propuesta accesible: “Hoy 35.000 pesos no existen en ninguna carrera del país”.

La Corrida es uno de los eventos más importantes de la Patagonia, junto con la Regata del Río Negro. “Forma parte de nuestra identidad. Es un momento del año que toda la ciudad espera”, remarcó Domini. Además, aseguró que la competencia convoca a los mejores atletas del país y del continente: “Las últimas ediciones vinieron los 10 mejores tiempos de Argentina”.

Este año se espera alcanzar un tope de entre 1.000 y 1.200 corredores para los 10 km competitivos, y hasta 20.000 participantes en la caminata recreativa de 4 km. La carrera estará acompañada por múltiples actividades, entre ellas la segunda Milla Nocturna y la décima edición del Congreso Internacional de Actividad Física, los días 5 y 6 de marzo.

Cipolletti, 11 de diciembre de 2025