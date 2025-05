CIPOLLETTI YA TIENE SU FICHA LIMPIA Y ES LA MÁS ESTRICTA DEL PAÍS

Cipolletti dio un paso firme hacia la transparencia con la aprobación de la ordenanza de ficha limpia más rigurosa del país. La iniciativa, que fue sancionada en la última sesión del Concejo Deliberante, impide que personas con condena en segunda instancia o con deuda alimentaria puedan ser candidatas o asumir cargos políticos, ya sea en el Concejo o en el Ejecutivo municipal. “Esto debería ser per se, no deberíamos tener que explicar por qué alguien con una condena no puede ocupar un cargo público”, afirmó la concejal del ARI, Majo Manonelles, en diálogo con AM740.

Según explicó Manonelles, la Carta Orgánica cipoleña ya era más restrictiva que el proyecto nacional de ficha limpia. En 2022, incluso, se había sumado la imposibilidad de acceder a cargos para quienes tengan deudas por alimentos. Lo novedoso ahora es la adhesión a la legislación provincial recientemente impulsada, lo que fortalece el marco jurídico bajo el nuevo criterio del “doble conforme” que exige la justicia.

“No podemos modificar la Carta Orgánica de manera parcial, así que adherimos a la ficha limpia provincial. Así cubrimos todos los huecos legales y Cipolletti se convierte en el municipio con los mayores requisitos del país para acceder a la función pública“, explicó la concejal. Además, subrayó que esta normativa se extiende también a todo el gabinete municipal, incluyendo secretarios y directores.

“Hoy hay funcionarios en otros lugares que no podrían ocupar cargos en Cipolletti”, enfatizó Manonelles, quien valoró el acompañamiento del Ejecutivo provincial en este proceso. La edil reconoció que hay una demanda creciente de los vecinos por transparencia, reglas claras y un cambio profundo en la forma de hacer política. En este sentido, consideró que medidas como ficha limpia y boleta única “aportan confianza en medio del descreimiento que atraviesa la política”.

Consultada sobre el escenario político nacional tras las últimas elecciones, Manonelles advirtió una baja participación electoral que “nos remonta al 2001, al ‘que se vayan todos’“. Aunque reconoció que las legislativas suelen tener menor convocatoria, expresó que el 53% de participación registrado “es bajo para un circuito históricamente participativo como el nuestro“.

Cipolletti, 19 de mayo de 2025