CLÍNICAS DE LA PATAGONIA SUSPENDEN LAS GUARDIAS DE PAMI POR BAJOS ARANCELES Y FALTA DE INSUMOS

Una severa crisis prestacional afecta a los jubilados de la región debido a un fuerte reclamo económico. Los centros médicos privados decidieron interrumpir una parte clave de sus servicios de cobertura médica habitual.

A partir de este martes, las clínicas y sanatorios de la Patagonia suspendieron la atención de consultas de guardia para los afiliados de PAMI. De todas formas, los establecimientos garantizaron la asistencia médica ante emergencias extremas por estricta responsabilidad profesional.

La drástica medida de fuerza fue oficializada por las instituciones de salud luego de mantener extensas negociaciones con las autoridades nacionales. Los prestadores no lograron alcanzar un punto de acuerdo respecto a los pagos que reciben de la obra social.

Los representantes del sector médico explicaron que los valores actuales de las prestaciones sufrieron una pérdida real cercana al 75% frente a la inflación de los últimos años. Esta grave devaluación tornó insostenible el financiamiento de los servicios de guardia cotidianos.

Los sanatorios indicaron que la última oferta de actualización de PAMI fue menor al 4%, una cifra considerada totalmente insuficiente por los directivos. Además, denunciaron serios problemas operativos por los estrictos cupos vigentes y la escasez de insumos médicos vitales.

Las clínicas advirtieron que los costos de ciertos materiales especiales no pueden absorberse con las tarifas actuales. Esta preocupante situación compromete seriamente la continuidad de prácticas complejas en áreas de alta complejidad, como la urología y la neurocirugía.

Ante el inminente traspaso de pacientes a la salud pública, los prestadores convocaron de urgencia a los ministros de Salud de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. El objetivo es analizar colectivamente el impacto que sufrirán los hospitales provinciales por esta drástica suspensión.

Finalmente, las entidades de salud recordaron que el sistema privado patagónico contiene a la mayor parte de la población regional y genera miles de empleos directos. Los médicos reiteraron su pedido de una recomposición urgente para asegurar la calidad de la atención sanitaria.