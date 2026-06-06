COLAPINTO LARGARÁ 14º EN MÓNACO TRAS UNA CLASIFICACIÓN COMPLEJA

El piloto argentino Franco Colapinto iniciará el Gran Premio de Mónaco desde la decimocuarta posición de la grilla de partida. El corredor de la escudería Alpine no logró superar el corte de la segunda ronda clasificatoria en el exigente trazado callejero del Principado.

Durante la sesión cronometrada, el oriundo de Pilar registró una marca de 1:13.995 en su mejor vuelta. A pesar de mostrar una evolución respecto a las prácticas libres, el tiempo resultó insuficiente para ingresar al selecto grupo de los diez competidores más veloces.

La paridad de la categoría reina se hizo sentir con fuerza en una de las jornadas más reñidas de la temporada. Colapinto padeció la falta de adherencia en los sectores trabados, lo que limitó sus posibilidades de pelear más arriba en el clasificador.

“Cuando está tan parejo y no te sentís tan bien con el auto creo que cuesta mucho tiempo”, reconoció el argentino visiblemente frustrado tras bajarse del monoplaza. Detalló que el coche se sentía desconectado y con constantes bloqueos en el eje delantero.

La contracara en los boxes del equipo francés la protagonizó Pierre Gasly, compañero de garaje del argentino. El experimentado automovilista galo exhibió un rendimiento superior, avanzó de fase y se adjudicó el noveno cajón para la carrera dominical.

Esta diferencia interna evidenció los contratiempos que sufrió el pilarense para hallar el balance óptimo del vehículo en Montecarlo. “Haber quedado tan cerca de la Q3 es bueno, pero una pena porque el auto estaba para pasar si lo poníamos bien a punto”, reflexionó Colapinto.

La gran nota del sábado la dio el italiano Andrea Kimi Antonelli, actual líder del certamen mundial. El joven talento detuvo los relojes en 1:12.051 para quedarse con una espectacular pole position tras batir al neerlandés Max Verstappen por escasas milésimas.

Detrás del dúo de vanguardia se ubicarán el británico Lewis Hamilton con su Ferrari y el local Charles Leclerc, quien sufrió un accidente. La competencia principal se pondrá en marcha este domingo a partir de las 10:00 horas.