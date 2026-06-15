COLAPINTO QUEDÓ DÉCIMO TRAS UNA PENALIZACIÓN Y ENTRÓ EN LOS PUNTOS

Franco Colapinto completó una destacada actuación en el Gran Premio de Barcelona, séptima cita de la temporada 2026 de Fórmula 1. El argentino revirtió un fin de semana complejo y cruzó la meta originalmente en el octavo lugar del clasificador. Sin embargo, una sanción posterior de diez segundos lo posicionó finalmente en el décimo puesto definitivo.

Con este resultado oficial en suelo español, el corredor bonaerense logró asegurar una unidad para el campeonato mundial. La competencia en Montmeló representó un examen de alta exigencia estratégica para todas las escuderías. En la parte alta, el británico Lewis Hamilton brilló con su Ferrari y alcanzó su victoria número 106 en la máxima categoría.

Colapinto protagonizó una gran largada desde el decimotercer cajón de la grilla de partida. En los metros iniciales superó con agresividad a Gabriel Bortoleto y a Isack Hadjar para colocarse undécimo. En la vuelta 13, el equipo Alpine llamó al argentino a los boxes para retirar los neumáticos blandos y colocar el compuesto duro.

Posteriormente, el piloto debió ceder el paso a su compañero Pierre Gasly tras recibir una orden directa desde el muro. A pesar de marchar transitoriamente en el duodécimo puesto, el ritmo del auto se mantuvo firme y veloz. La escudería anticipó la segunda parada en la vuelta 35 para intentar la maniobra conocida en el ambiente como “undercut”.

La jugada en la calle de boxes resultó efectiva para las aspiraciones del representante argentino. Colapinto regresó a la pista por delante de Liam Lawson y se acomodó rápidamente en la décima colocación. Un posterior ingreso del auto de seguridad virtual favoreció a Gasly, quien realizó su detención sin perder terreno.

La carrera ingresó en una etapa de neutralización sobre el giro 63 debido a los abandonos consecutivos de Kimi Antonelli y Charles Leclerc. Esta situación particular le permitió a Colapinto ganar dos lugares en el clasificador. Pese al recargo de tiempo aplicado por los comisarios deportivos, “el balance es positivo” para la delegación nacional.

Es la sexta oportunidad en la que el argentino suma puntos en la Fórmula 1. Sus antecedentes previos registran logros en Bakú y Austin durante 2024, además de Shanghái, Miami y Montreal en la presente temporada. La regularidad expuesta consolida el gran presente del corredor sudamericano en la elite del automovilismo internacional.