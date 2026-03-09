COMIENZA LA VENTA DE ENTRADAS PARA UNA NUEVA PRESENTACIÓN DEL TURISMO CARRETERA EN CENTENARIO

La Asociación Corredores de Turismo Carretera confirmó que el Autódromo Parque Provincia de Neuquén recibirá la tercera fecha del calendario 2026. Tras un comienzo de temporada electrizante, la categoría más popular del país se prepara para desembarcar en el trazado de Centenario.

La cita automovilística tendrá lugar entre el 27 y el 29 de marzo. Más allá de la competencia en pista, la jornada funcionará como un gran dinamizador económico para la provincia. Se espera que la hotelería y la gastronomía alcancen niveles de ocupación plena durante esos días. Los fanáticos podrán ver en acción a los modelos de nueva generación que han renovado la fisonomía de la categoría.

La organización busca garantizar un ingreso ordenado para los miles de espectadores que asistirán al circuito. Por ello, la preventa oficial de boletos comenzará este lunes 9 de marzo a partir del mediodía. Los interesados podrán adquirir sus tickets de forma digital a través del sitio ProTickets.com.ar. También se habilitará un punto de venta presencial en Mood Live, ubicado en la calle Ministro González 40, con horarios extendidos.

Los valores para quienes compren de forma anticipada hasta el 26 de marzo presentan beneficios significativos. La entrada general tendrá un costo de $45.000, mientras que el acceso a boxes se fijó en $85.000. Por su parte, quienes decidan comprar sus pases directamente en la puerta del autódromo deberán abonar montos superiores. El estacionamiento para vehículos livianos costará $25.000 y para transporte pesado el valor será de $50.000.

El circuito de Centenario posee una extensión de 4.380 metros y es sumamente valorado por su complejidad técnica. Su diseño permite maniobras de sobrepaso constantes, lo que asegura un espectáculo vibrante desde las bardas. Además del TC, el público disfrutará de las carreras del TC Pista y la Fórmula 2 Argentina. Estas categorías menores aportan adrenalina extra y sirven como semillero de los futuros grandes talentos nacionales.

Esta será la decimosexta presentación de la “máxima” en tierras neuquinas desde su debut en el año 2010. El autódromo ha mantenido una presencia casi ininterrumpida en el calendario, consolidándose como una plaza fundamental para la ACTC. Incluso en 2019, el predio fue sede de dos competencias, incluyendo la histórica coronación de Agustín Canapino. La continuidad de esta fecha refuerza el vínculo histórico entre la provincia y el deporte motor.

La realización de esta competencia cuenta con el respaldo estratégico del Gobierno provincial y el Banco Provincia de Neuquén. Este apoyo institucional reafirma el compromiso de la gestión local con los espectáculos de escala federal. La seguridad, los servicios y la logística ya están siendo coordinados para recibir a una multitud. Se espera un fin de semana inolvidable donde el ruido de los motores será el gran protagonista del desierto.