¿CÓMO AVANZA EL PROCESO DE REFORMA EDUCATIVA EN RÍO NEGRO?

La legisladora del ARI, Daniela Agostino, expresó su preocupación y presentó algunas críticas respecto al reciente sondeo lanzado por el Ministerio de Educación de Río Negro, con el objetivo de revisar la Ley de Educación. En una entrevista con AM740 La Carretera, Agostino señaló que la ley actual es, en su opinión, es buena, pero que su implementación fue imperfecta. En este sentido, destacó la importancia de evaluar correctamente la aplicación de los artículos de la ley antes de decidir si es necesario modificarla.

Sobre el sondeo propuesto por el Ministerio, Agostino aclaró que no cuestiona la idea de consultar a padres y docentes, pero sí la forma en que se está llevando a cabo. En primer lugar, señaló la diferencia entre un “sondeo” y una “encuesta”, y expresó su inquietud por la falta de claridad en la metodología. En particular, criticó la necesidad de loguearse para completar el formulario, lo que considera podría afectar la calidad de las respuestas y la anonimidad de los participantes. Además, cuestionó la muestra que se utilizará, ya que no es lo mismo obtener respuestas de docentes o padres de escuelas urbanas que de aquellas de zonas rurales, por ejemplo.

Otro de los puntos que la legisladora mencionó fue la necesidad de revisar ciertos aspectos de la ley, como el tema de la inclusión educativa y la jornada extendida, que según su análisis, no se han implementado como corresponde. Si bien la ley menciona estos conceptos, la falta de implementación adecuada ha impedido que se logren los resultados esperados.

En cuanto a los contenidos curriculares, Agostino expresó que la ley actual ya prevé la enseñanza tecnológica, pero sugirió que tal vez sea necesario ajustar el diseño curricular para adaptarlo a la realidad actual, como la incorporación de conocimientos sobre hidrocarburos, un tema clave en la provincia. Además, la legisladora recordó que la ley incluye la creación de un observatorio educativo, conocido como ÓPTI, que tiene la misión de evaluar la calidad educativa, pero que aún no fue implementado.

Por otro lado, también se refirió al tema de la evaluación educativa. Agostino subrayó que la ley propone herramientas para evaluar la calidad de la educación, tanto de los alumnos como de los docentes, pero que estas herramientas no se pusieron en práctica adecuadamente. En su opinión, es fundamental contar con un sistema de evaluación que permita saber si la educación está avanzando en la dirección correcta, algo que afecta tanto a Río Negro como al resto del país.

Finalmente, la legisladora abordó el estado del proyecto de esencialidad educativa, que aún está en labor parlamentaria. Aunque se mostró de acuerdo con el concepto de considerar la educación como un servicio esencial, criticó la propuesta de mantener las escuelas siempre abiertas, ya que considera que la implementación de esta idea podría ser problemática, especialmente en lo que respecta al número de docentes necesarios para garantizar la calidad educativa.

Río Negro, 13 de noviembre de 2024