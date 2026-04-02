CÓMO FUNCIONARÁN LOS SERVICIOS EN LA CAPITAL NEUQUINA

La ciudad de Neuquén se prepara para un cronograma de servicios especial durante este jueves 2 y viernes 3 de abril. Las jornadas conmemoran el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, sumado al feriado de Semana Santa. El Ejecutivo municipal confirmó cómo se adaptará la atención al público y las prestaciones básicas en la capital provincial.

Se informó que la recolección de residuos mantendrá su esquema habitual. Los vecinos podrán sacar sus bolsas de basura en los horarios de siempre durante ambas jornadas. Sin embargo, los centros de transferencia permanecerán cerrados durante todo el periodo festivo, retomando su actividad posteriormente.

El transporte público de pasajeros experimentará cambios significativos en su rotación. Tanto el jueves como el viernes, las unidades circularán con la frecuencia reducida propia de los días domingos. Por su parte, el estacionamiento medido quedará suspendido, permitiendo aparcar de forma gratuita en el centro.

Los cementerios municipales abrirán sus puertas de 9 a 19 horas para las visitas. Esta medida rige tanto para la necrópolis central como para el sector ubicado en el barrio El Progreso. El objetivo es facilitar el acceso de las familias durante estos días de reflexión y descanso.

En cuanto a la atención telefónica, la línea 147 funcionará el jueves solo hasta las 15 horas. El viernes este servicio no estará disponible, por lo que se recomienda utilizar la línea 103 ante urgencias. Protección Civil mantendrá guardias operativas las 24 horas para garantizar la seguridad ciudadana.

El sector turístico reforzará su presencia con oficinas abiertas de 8 a 20 horas. Los puestos del centro, la ETON y los balnearios brindarán asesoramiento y paseos guiados a los visitantes. Neuquén busca ofrecer una experiencia completa a quienes elijan la región para pasear.

Finalmente, la Subsecretaría de las Mujeres estableció guardias telefónicas especiales para casos de violencia de género. Entre las 10 y las 13 horas, profesionales de las áreas legal y psicosocial atenderán consultas urgentes. Los números de contacto rotarán según el día para asegurar el acompañamiento necesario.