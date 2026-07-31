CON AMPLIO RESPALDO DE LAS ASAMBLEAS, ATE CERRÓ EL ACUERDO SALARIAL CON EL EJECUTIVO

Las seccionales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) respaldaron de forma contundente la nueva propuesta salarial otorgada por el Ejecutivo neuquino. El aval gremial se dio mediante votos mayoritarios en los diversos encuentros realizados a lo largo de toda la provincia. Con este resultado, el gremio ratifica la aceptación formal del acta paritaria para el periodo 2026-2027.

Las deliberaciones sindicales comenzaron el jueves en localidades del interior como Zapala, Plottier, Cutral Co y Junín de los Andes. Durante la mañana del viernes, los afiliados de la ciudad capital de Neuquén y localidades cercanas se concentraron frente a la sede gremial. Allí resolvieron definir colectivamente el destino de la propuesta en una concurrida jornada de votación.

El eje central del convenio radica en sostener las actualizaciones vinculadas al Índice de Precios al Consumidor. Sin embargo, la propuesta aceptada no se limita únicamente a la inflación, sino que suma beneficios adicionales significativos. Entre ellos sobresalen pagos fijos de carácter extraordinario, incrementos porcentuales a la base salarial y un piso mínimo asegurado.

Uno de los puntos más relevantes del acta compromete una suma mínima para la administración pública provincial. Desde el mes de agosto de este año, ningún trabajador estatal sujeto a convenio percibirá menos de 1.560.000 pesos de bolsillo. Esta medida busca recuperar el poder de compra golpeado por el contexto económico.

Durante la asamblea principal, el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, remarcó el valor de dicho piso salarial. El sindicalista resaltó que “hay muchos compañeros que están por debajo de esa suma y a partir del 1 de agosto serán compensados”. La corrección abarcará a diversos sectores del Estado que mantenían sueldos iniciales rezagados.

Respecto al mecanismo inflacionario, se aplicarán cuatro correcciones trimestrales comenzando en octubre y culminando en julio del próximo año. A dicho esquema de ajustes se acoplarán dos subas directas sobre el salario básico. La primera será de un cuatro por ciento en noviembre y la segunda constará de un tres por ciento en enero.

Sobre la importancia de estos complementos porcentuales directos, la conducción sindical explicó los argumentos de la estrategia paritaria. Al respecto, Quintriqueo subrayó frente a los trabajadores que “sobre el IPC había que buscar algo más, más en un país donde no hay recomposición salarial”. De esa forma justificó el pedido de porcentajes fijos adicionales.

El acuerdo contempla además la acreditación de una suma extraordinaria no remunerativa de 890 mil pesos en total. Dicho monto global se abonará en dos cuotas: la primera de 410 mil pesos en septiembre y la segunda de 480 mil pesos en enero. Este beneficio se trasladará también al sector de jubilados.

Por otra parte, la compensación para la compra de ropa de trabajo mantendrá su actualización periódica según la variación del costo de vida. Del mismo modo, las asignaciones familiares continuarán ajustándose periódicamente para evitar la pérdida de valor adquisitivo. Salvo excepciones específicas reguladas, todos los ítems sociales seguirán la misma pauta de aumento trimestral.

El alcance global de lo firmado también contemplará los aportes requeridos para comisiones de fomento y municipios sin coparticipación federal. De este modo, el oficialismo provincial consolida la estabilidad de la administración pública neuquina. La amplia aprobación de las bases gremiales garantiza la paz social y el normal funcionamiento de las instituciones públicas.