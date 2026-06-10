CON EL APOYO DE INTENDENTES, NEUQUÉN PRESENTÓ SU OFERTA INVERNAL ANTE EL MERCADO NACIONAL

El gobierno de Neuquén concretó de forma oficial el lanzamiento estratégico de su esperada Temporada de Invierno de este año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El evento institucional contó con la participación destacada del gobernador Rolando Figueroa, ministros provinciales y numerosos intendentes de las principales localidades cordilleranas.

La delegación neuquina desplegó una atractiva presentación que combinó lo mejor de su gastronomía regional con los vinos más selectos del territorio. Las autoridades resaltaron que la provincia cuenta con la superficie de nieve más grande y competitiva de toda la República Argentina.

El mandatario provincial ratificó que los diferentes cerros e infraestructuras invernales del distrito se encuentran totalmente preparados para recibir el flujo de visitantes. Los complejos recreativos locales sumaron importantes inversiones empresariales y optimizaciones técnicas para garantizar el máximo confort a los turistas durante su estadía.

“Se ha trabajado muchísimo para poder incrementar la cantidad de turistas, para que puedan vivir nuevas experiencias, para que estén mucho más cómodos en nuestra provincia”, remarcó con entusiasmo el gobernador Figueroa. El mandatario valoró el esfuerzo conjunto frente al advenimiento del ciclo invernal.

El distrito neuquino consolidará un corredor de nieve compuesto por cuatro reconocidos centros de esquí y dos parques recreativos de alta montaña. En total, el sector coordinará noventa y nueve pistas con diferentes niveles de complejidad y cuarenta y cinco modernos medios de elevación.

Una de las grandes novedades comerciales de la campaña publicitaria será la renovación del programa de beneficios directos para los viajeros locales. Los interesados en visitar los destinos cordilleranos podrán gestionar diversos descuentos hoteleros y gastronómicos a través del sitio web oficial de turismo de la provincia.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, enalteció el compromiso de los operadores privados tras sortear los pasados desafíos climáticos. La funcionaria destacó que la identidad neuquina trasciende los deportes tradicionales y se complementa con paisajes compuestos por ríos, lagos y termas naturales.

“Los entornos naturales atraen al turista, pero quienes logran que tenga una buena experiencia y quiera volver son los neuquinos que lo reciben”, concluyó la ministra. El sector proyecta un fuerte impacto económico directo en destinos consolidados como San Martín de los Andes y Villa La Angostura.