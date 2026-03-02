CON FOCO EN LA INFRAESTRUCTURA Y EL CRÉDITO, FIGUEROA ABRIÓ LAS SESIONES ORDINARIAS 2026

El gobernador Rolando Figueroa inauguró formalmente el 55º período de sesiones ordinarias en la Legislatura de Neuquén este 1 de marzo. El mandatario centró su discurso en la autonomía financiera y el desarrollo estructural. El mandatario anunció la creación de un Programa Provincial de Créditos Hipotecarios financiado con recursos públicos no bancarios. Esta iniciativa, que iniciará en agosto, está dirigida a la construcción, ampliación o terminación de la primera vivienda para la clase media. Según el gobernador, el plan está “pensado para la clase media trabajadora, para quienes tienen capacidad de pago, pero hoy no encuentran respuesta en el sistema financiero tradicional”.

En materia energética, Figueroa confirmó que la provincia ejecutará la interconexión eléctrica Alicurá-Villa La Angostura (ALIVILLA) con una inversión de 80 millones de dólares. El gobernador destacó que, ante la falta de financiamiento nacional, Neuquén asumirá la obra para eliminar la dependencia del diésel y reducir emisiones. Asimismo, adelantó el envío de un proyecto de ley para iniciar la explotación de gas natural destinado a GNL. Este primer proyecto se radicará en la zona de Cutral Co y Plaza Huincul para generar infraestructura y puestos de trabajo.

La gestión del suelo y la producción agropecuaria también formaron parte de los anuncios legislativos destacados de la jornada. Se presentó un proyecto de ley para la Protección de Suelos Bajo Riego y Drenaje para preservar tierras de alto valor productivo. Figueroa solicitó a los intendentes evitar los “loteos por excepción” que afectan la infraestructura de riego histórica. Para el sector rural, informó sobre una línea de crédito del IADEP de 2.000 millones de pesos destinada a mensuras. Al respecto, el mandatario subrayó que “ordenar la tierra es también ordenar el futuro”.

El discurso detalló una reducción significativa de la deuda pública provincial, que bajó de 1.263 a 778 millones de dólares. El gobernador señaló que Neuquén es la provincia que más redujo sus compromisos financieros, representando hoy solo el 20% de los ingresos anuales. Además, destacó que se eliminaron intermediarios en los planes sociales, reduciendo la asistencia de 30.000 a menos de 7.000 beneficios. Figueroa afirmó que estas acciones, junto con la eliminación de jubilaciones de privilegio, permitieron reasignar fondos hacia la inversión en infraestructura y educación.

En el ámbito educativo y deportivo, el mandatario resaltó la inversión en más de 70 establecimientos escolares y la eliminación de las escuelas tráiler. Anunció la creación de la Universidad de las Artes y un régimen de acompañamiento para estudiantes deportistas de alto rendimiento. También confirmó la construcción del primer natatorio olímpico de la región en la Ciudad Deportiva de la capital. Este complejo de 7.600 metros cuadrados se complementará con un plan provincial para garantizar al menos un natatorio cubierto en cada región.

La seguridad fue ratificada como una prioridad con el anuncio de la compra de dispositivos Taser, cámaras corporales y nuevos móviles policiales. El gobernador informó que la ley de desfederalización del narcomenudeo ya resultó en 286 detenciones y 92 condenas efectivas. En salud, se proyecta la consolidación del sistema con la construcción de nuevos centros en diversas localidades y la reforma del hospital Castro Rendón. Además, se presentaron leyes para crear una Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria y proteger integralmente al personal de salud.

El plan vial para 2026 contempla la ejecución de 787 kilómetros nuevos de rutas, incluyendo el estratégico Camino de la Fe. Este corredor de 650 kilómetros unirá Manzano Amargo con Villa La Angostura de forma totalmente pavimentada. Figueroa también detalló obras de conectividad urbana en el área metropolitana mediante puentes en altura y duplicación de calzadas. En el área de saneamiento, el plan provincial contará con una inversión de 82 mil millones de pesos para plantas de tratamiento de efluentes.

Finalmente, el mandatario planteó un escenario de saneamiento económico definitivo para el cierre de su gestión en los próximos años. Aseguró que las inversiones actuales permitirán evaluar en 2030 la cancelación total de la deuda pública o el fortalecimiento del fondo anticíclico. “No podemos desaprovechar la última gran oportunidad que tenemos de hacer grande Neuquén”, enfatizó el gobernador al cerrar su intervención. La agenda legislativa de este año quedará marcada por los proyectos de modernización estatal, como la creación de la Agencia de Recaudación ARNeu.

El recinto legislativo contó con la presencia de referentes políticos de diversos niveles y sectores productivos. El intendente de la capital, Mariano Gaido, y los ex vicegobernadores Ana Pechen y Marcos Koopman ocuparon las primeras filas. También asistieron representantes del Congreso Nacional como las senadoras Nadia Márquez y Julieta Corroza. La nómina de presentes incluyó a los diputados nacionales Karina Maureira, Gastón Riesco y Pablo Todero.