CON LA MIRADA PUESTA EN FIGUEROA Y EL PASADO SOBISCHISTA, EL MPN REAVIVA SU INTERNA

El Movimiento Popular Neuquino (MPN) inició formalmente el camino hacia su renovación partidaria con la inscripción de tres sectores internos bien diferenciados. Las elecciones partidarias se llevarán a cabo el domingo 23 de agosto con el objetivo de elegir nuevas conducciones. Las distintas agrupaciones ya reservaron sus colores tradicionales para la contienda política.

La convocatoria general busca cubrir un total de 662 cargos institucionales en toda la provincia de Neuquén. Entre los puestos a definir se encuentran los representantes de la Junta de Gobierno, la Convención y las 22 seccionales locales. Las juntas electorales confirmaron que se exigirá el cumplimiento estricto de la paridad de género.

Rodolfo Laffitte lidera el espacio que reservó la histórica bandera identificada con el color Blanco. Desde el MAPO explicaron los motivos de la elección de esta identidad visual para el proceso electoral actual. Señalaron que representa la mística histórica de las recordadas disputas internas del siglo pasado.

“Significó apertura democrática, renovación generacional, descentralización federal dentro de la provincia y el nacimiento de una nueva forma de disputar el poder interno en el MPN”, fundamentó el apoderado mediante un documento oficial. Esta línea evoca directamente el armado político que encabezó el exgobernador Jorge Sobisch durante los comicios de 1987.

Por otra parte, el legislador provincial Gabriel Álamo solicitó el reconocimiento formal de la combinación Celeste y Blanco. El jefe del bloque oficialista promueve públicamente una lista de consenso general entre los afiliados para esquivar el desgaste de las urnas. Además, el sector busca respaldar abiertamente la futura reelección del gobernador Rolando Figueroa.

Finalmente, la histórica abogada partidaria Cecilia Longhi realizó los trámites de reserva para la tradicional lista Azul. Este histórico sector representa la continuidad de la actual conducción que encabezan los exmandatarios provinciales Jorge Sapag y Omar Gutiérrez.

La fuerza que administró la provincia por seis décadas cuenta con un padrón de casi 89.000 afiliados habilitados para emitir su voto. El cronograma electoral fija el próximo 13 de agosto como la fecha límite para la presentación de avales y postulaciones. Cuatro días después se realizará la oficialización formal de las boletas.