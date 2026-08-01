CON LA PRESENCIA DE FIGURAS Y AUTORIDADES, SE PRESENTÓ LA COPA DAVIS EN NEUQUÉN

El tenis internacional tendrá una cita histórica en Neuquén durante el mes de septiembre. Las autoridades provinciales e integrantes de la Asociación Argentina de Tenis confirmaron oficialmente el cruce ante Turquía.

La presentación formal contó con la participación de figuras clave del ámbito político e institucional de la región. El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido encabezaron el acto junto a referentes del tenis nacional.

El escenario elegido para disputar los encuentros del torneo será el tradicional estadio Ruca Che de la capital. La infraestructura atravesará una remodelación integral para montar un campo de juego con superficie rápida bajo techo.

Esta elección técnica responde a un pedido específico efectuado por los integrantes de la delegación argentina. La intención principal de los deportistas es mantener el ritmo de competencia tras finalizar el Abierto de Estados Unidos.

El cruce deportivo representará el debut en condición de local para Javier Frana en su rol de capitán. Además, la cita conmemora diez años de la histórica consagración alcanzada por el país en la temporada 2016.

Respecto al acceso del público, la ministra de Deportes, Josefina Codermatz, brindó precisiones sobre la comercialización de los tickets. “Estarían tres mil quinientas localidades a la venta a partir del jueves a través de la plataforma Entrada Uno”, señaló.

Los organizadores estiman que los valores de las ubicaciones arrancarán en una cifra cercana a los 80 mil pesos. La expectativa en la zona es absoluta ante la inminente salida al mercado de los pases disponibles.

El combinado nacional intentará obtener su triunfo número cien en la extensa trayectoria dentro de este certamen internacional. El trabajo coordinado entre el gobierno neuquino y la entidad madre del tenis garantizará un espectáculo de primer nivel.