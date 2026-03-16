CON UNA BAJA PARTICIPACIÓN, EL PJ NEUQUINO ELIGIÓ SUS AUTORIDADES

El Partido Justicialista de Neuquén definió su conducción tras dos décadas sin elecciones internas. La Lista 17, denominada “Peronismo Territorial”, resultó ganadora en los comicios provinciales celebrados este domingo. El actual intendente de Vista Alegre, José Carlos Asaad, encabezó la propuesta que logró superar al sector kirchnerista en una jornada marcada por la escasa participación.

Los datos oficiales de la Junta Electoral otorgaron la victoria a Asaad con 1383 sufragios frente a los 1194 obtenidos por la Lista 10. La diferencia se consolidó gracias al fuerte respaldo obtenido en la localidad de Zapala. A pesar de la relevancia del evento, la participación alcanzó aproximadamente el 15% del padrón total de afiliados en la provincia.

Desde el organismo electoral destacaron la transparencia y el valor democrático del proceso. Ernesto Lagos, presidente de la Junta, calificó la jornada como un hito tras un largo período de acefalía electiva. “Se trata de una elección histórica que atravesó muchos obstáculos, pero que supo cuidar el proceso democrático en todas sus instancias”, expresó el comunicado oficial.

Por su parte, la Lista 10 “Peronismo para la Victoria”, liderada por Juan Domingo “Chule” Linares, se adjudicó el triunfo en ciudades estratégicas. El sector kirchnerista ganó en Neuquén Capital, Centenario y San Martín de los Andes, entre otras. Al confirmarse el resultado provincial, los referentes de este espacio remarcaron que mantendrán una mayoría significativa dentro del congreso partidario.

La tensión política se hizo presente durante los discursos de cierre en la capital. Matías Samar, referente local, denunció irregularidades en la gestión del comicio. “La Junta Electoral nos jugó en contra en todo momento, hoy lo que se vio fue una pelea del aparato contra la militancia”, afirmó. No obstante, celebraron el apoyo del 60% de los votos en la principal ciudad de la provincia.

La mirada de la militancia ahora se proyecta hacia el futuro institucional y electoral. Lorena Parrilli subrayó la lealtad de su espacio hacia la conducción nacional de Cristina Kirchner. Asimismo, Linares se mostró optimista sobre el rol que ocupará el partido en los próximos años. “Vamos a ser —porque material humano tenemos— una alternativa política para el 2027”, aseguró el dirigente.

El proceso concluirá formalmente en los próximos días con el recuento definitivo de las urnas restantes. Una vez finalizado el escrutinio, se determinará la composición final de los Consejos Locales y el Congreso Provincial. El PJ neuquino inicia así una etapa de renovación de autoridades bajo una nueva conducción que promete equilibrio territorial.