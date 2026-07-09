CONDUCÍA CON 1,67 DE ALCOHOLEMIA, CHOCÓ CONTRA UN POSTE Y DEJÓ SIN LUZ A UN SECTOR DE CENTENARIO

Durante la madrugada de este miércoles, en centenario, un conductor alcoholizado perdió el control de su automóvil y dejó sin luz a un sector de la ciudad. El hecho se registró aproximadamente a las 3:30 en el cruce de Jaime de Nevares y Avenida Belgrano. Tras una mala maniobra, el vehículo impactó de lleno contra un poste de cemento de energía eléctrica y terminó volcado sobre la calzada.

El violento choque derribó el tendido eléctrico y dejó sin suministro a un amplio sector de la localidad. Las zonas más damnificadas por el repentino corte de luz fueron el casco viejo y el sector de chacras.

Efectivos policiales y bomberos acudieron de inmediato para asegurar el perímetro debido al peligro de los cables energizados sueltos. “La prioridad fue verificar que no hubiera más ocupantes dentro del vehículo”, explicaron fuentes policiales a cargo de la emergencia.

El automovilista, que viajaba sin acompañantes, logró abandonar el habitáculo por sus propios medios antes de la llegada de las patrullas. El personal de salud constató que no presentaba heridas graves, aunque rechazó el traslado preventivo al nosocomio.

Posteriormente, los inspectores realizaron el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado de 1,67 gramos de alcohol en sangre. Según trascendió, el involucrado reconoció ante los oficiales que regresaba de los festejos por el partido de la Selección Argentina.

Cuadrillas operativas del Ente Provincial de Energía del Neuquén trabajaron intensamente en el sitio para sustituir la estructura dañada. A pesar de los destrozos materiales, las autoridades destacaron que la situación no derivó en una tragedia mayor.