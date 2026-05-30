CONECTIVIDAD PATAGÓNICA: PROYECTAN RECUPERAR EL HISTÓRICO RAMAL ENTRE CHICHINALES Y ZAPALA

La provincia de Río Negro se prepara para gestionar de forma directa el servicio del Tren del Valle. La administración provincial busca absorber las responsabilidades operativas mediante la firma pública Tren Patagónico S.A. Esta medida representa el inicio de una renovación en las políticas de conectividad para las localidades del Alto Valle.

Los funcionarios estatales estiman que el proceso de traspaso administrativo comenzará a mediados del presente año. El cronograma estipulado por el municipio de Cipolletti prevé los primeros movimientos operativos entre junio y julio. La intención oficial es dinamizar los plazos para ofrecer una respuesta rápida a los usuarios habituales del sistema ferroviario.

La fase inicial del proyecto se concentrará en unir la ciudad de General Roca con Plottier en la provincia de Neuquén. Esta extensión del recorrido habitual permitirá restablecer las paradas intermedias que actualmente no brindan servicios de pasajeros. Las autoridades buscan transformar el tren en el principal medio de transporte cotidiano de la región.

La reactivación de las vías férreas funcionará además como un alivio directo para la saturada infraestructura vial regional. El incremento de frecuencias ferroviarias aspira a disminuir de manera notable el flujo de automóviles en la Ruta Nacional 22. De esta forma, los ciudadanos contarán con una alternativa de traslado segura, previsible y respetuosa con el medio ambiente.

A largo plazo, el Ministerio de Obras Públicas rionegrino proyecta la recuperación integral de la traza entre Chichinales y Zapala. Esta línea ferroviaria es considerada una pieza clave para el transporte de materias primas e insumos industriales. Su puesta en valor beneficiará directamente a las empresas dedicadas a la explotación minera y al sector energético de la Patagonia.

El plan estratégico integral busca abaratar los costos de flete y optimizar la logística de las economías regionales. El resurgimiento del ramal potenciará el comercio interno y mejorará la comunicación entre las provincias vecinas. De este modo, la región recuperará un patrimonio histórico indispensable para su desarrollo productivo de media distancia.