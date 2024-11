CONFIRMARON LA PRISIÓN PERPETUA A PABLO PARRA POR EL FEMICIDIO DE AGUSTINA: “QUE CUMPLA LA CÁRCEL COMÚN”

Silvana Capello, mamá de Agustina Fernández, la jóven asesinada en Cipolletti, recibió con alivio la confirmación de la pena de prisión perpetua para Pablo Parra. Aunque la noticia aporta algo de tranquilidad a la familia, Capello expresó que aún restan desafíos para garantizar que el cumplimiento de la sentencia se realice en cárcel común, sin privilegios ni beneficios que favorezcan al condenado. “Fue un día de alegría dentro de todo lo malo que estamos pasando”, compartió Silvana, y aseguró que continuarán luchando para que Parra cumpla su pena en condiciones justas.

Silvana comentó que el proceso fue agotador y doloroso. Tras el juicio inicial, Parra apeló la sentencia en octubre, y recientemente, la impugnación fue nuevamente rechazada, despejando el camino para su cumplimiento. “No esperábamos menos. Lo que pido ahora es que cumpla la cárcel común y que se respetan los derechos de las víctimas, que ya son pocos”, declaró Capello. Aseguró que no recibió aún detalles de la Fiscalía sobre los próximos pasos para la ejecución de la sentencia, pero insistió en la importancia de que se vigile estrictamente el cumplimiento de la pena sin privilegios.

Los beneficios que Parra tuvo en prisión fue un tema de indignación para Capello y su familia, ya que, según indica, recibió trato preferencial que va desde permisos de uso de celular hasta otras concesiones que usualmente no se otorgan en casos de gravedad como este. “Es terrible saber que alguien condenado por un crimen tan grave tiene privilegios. Queremos que se haga justicia de una vez por todas y que él cumpla la perpetua en las condiciones que le corresponden”, afirmó.

En cuanto al impacto de todo el proceso judicial, Silvana habló sobre el esfuerzo que la familia hizo para mantener su presencia en cada audiencia y búsqueda de justicia, algo que no fue fácil. “Nos costó mucho asistir a la última audiencia. Fue muy duro, pero no íbamos a caer en la etapa más importante. Ahora, basta de privilegios; no queremos verlo más ni que vuelva a tener beneficios”, comentó. Capello se enfatizó que la justicia se logró gracias a su lucha constante, pero criticó al Estado por la falta de respaldo hacia las víctimas . “Hemos hecho marchas, pedimos justicia en cada oportunidad. La justicia se logró porque no bajamos los brazos; el apoyo debería ser un derecho para las familias, pero no es así”, lamentó.

Silvana también habló del difícil proceso de duelo que atraviesan, explicando que ella, su esposo y su otra hija están en tratamientos psicológicos. “A su hermanita la he visto muy afectada, aún extrañamos mucho a Agustina. Estos días, con la confirmación de la sentencia, alivia un poco, pero nada repara el dolor”. Con la noticia de la confirmación de la condena, espera que puedan comenzar a cerrar una etapa. Sin embargo, insistió en la importancia de que Parra no reciba más concesiones que le permitan vulnerar el castigo establecido.

Cipolletti, 14 de noviembre de 2024