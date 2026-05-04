CONFLICTO EN EL CORREO ARGENTINO: DENUNCIAN DESPIDOS, CIERRE DE OFICINAS Y SALARIOS CONGELADOS

Trabajadores del Correo Argentino atraviesan un conflicto por despidos, falta de paritarias y cierre de oficinas en Neuquén y Río Negro. Desde SITRACO advirtieron que la situación salarial es crítica y que el servicio corre riesgo en localidades donde el correo oficial resulta clave.

La información corresponde a una nota realizada en AM740, donde Rafael Tropa, secretario general de SITRACO, explicó que la empresa retrocedió parcialmente con los telegramas de despido enviados en los últimos días. “La empresa retrocedía un poco con los 350 telegramas que habían mandado de despido, despidos que realmente no se justifican para nada”, señaló.

Tropa afirmó que el conflicto no es nuevo y que el sector acumula dos años sin paritarias. “Se ha licuado casi el 60% de nuestro sueldo”, sostuvo. Además, indicó que “un cartero ingresante gana 700.000 pesos” y que esa situación llevó a muchos trabajadores “a la indigencia”.

El dirigente también alertó por el cierre de oficinas en localidades pequeñas. Mencionó los casos de Mainqué, Cervantes y Senillosa, y remarcó que esto perjudica directamente a los vecinos. “Hay localidades donde el correo argentino es insustituible”, planteó, al explicar que muchas personas deberán trasladarse varios kilómetros para acceder al servicio.

SITRACO levantó la medida de fuerza prevista por 48 horas tras la apertura de un canal de diálogo, pero se mantiene en estado de alerta. “Vamos a seguir insistiendo con nuestros reclamos”, afirmó Tropa, y pidió que las comunidades y sus representantes acompañen la defensa del correo oficial.

Neuquén, 4 de mayo de 2026.