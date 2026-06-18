CONFLICTO EN VACA MUERTA: PYMES REGIONALES RECLAMAN A YPF UN REPARTO JUSTO DE LA RENTABILIDAD

El malestar crece entre los empresarios pymes de la cuenca neuquina frente a lo que consideran un reparto injusto de la riqueza petrolera. Representantes locales exigieron formalmente a la cámara Ceipa un pronunciamiento contra el desembarco masivo de operadoras de otras provincias. Apuntan directamente a YPF como la principal responsable de habilitar contratos que desplazan a la mano de obra regional.

La tensión escaló tras conocerse conversaciones internas y reclamos informales que describen un panorama crítico para el entramado productivo local. “YPF en complicidad con las empresas foráneas, están saqueando, vaciando los recursos de todos los neuquinos, sin dejar nada en la provincia”, señalaron fuentes del sector. La disputa se centra en la adjudicación de servicios clave dentro de los yacimientos no convencionales.

Esta situación replica la postura que la Cámara de Añelo manifestó semanas atrás mediante un documento público. En dicho escrito advirtieron que, a pesar del extraordinario crecimiento y la alta rentabilidad del sector, no se evidencia un incremento proporcional en las contrataciones locales. Según explicaron, muchas firmas de la región pierden terreno frente a competidores externos.

La preocupación es compartida por gerentes de Neuquén capital, Cutral Co y Plaza Huincul, quienes intentaron buscar respuestas institucionales. Este miércoles mantuvieron un encuentro clave con directivos de la firma AESA, pero el resultado final sembró más dudas que certezas. Desde la compañía prometieron invitaciones a futuras licitaciones, aunque ratificaron la vigencia de los procesos en marcha.

“La dura realidad es que no nos sentimos escuchados”, lamentaron los empresarios regionales al finalizar la mesa de diálogo. Los ejecutivos petroleros justifican sus decisiones amparándose en una supuesta rigidez de costos por parte de los proveedores locales. Ante esto, las pymes argumentan que se les exige una competitividad extrema en condiciones totalmente desfavorables.

El bloque regional defiende su posición exponiendo el extraordinario rendimiento de la cuenca, que aporta más del 69% del crudo nacional. Con una extracción diaria que supera los 610 mil barriles, los niveles productivos registran marcas históricas innegables. Sin embargo, el empresariado local insiste en que el verdadero conflicto radica en cómo se distribuyen estas ganancias extraordinarias.

Los informes financieros demuestran que Vaca Muerta compite eficazmente a nivel global gracias a sus bajos costos de perforación. Los márgenes de ganancia resultan sumamente atractivos tanto en la venta de petróleo como en la comercialización del gas natural. A pesar de estos indicadores de eficiencia, los técnicos regionales aseguran estar sufriendo un fuerte proceso de marginación.

El conflicto se agudizó con el arribo de nuevas operadoras a las áreas maduras de la comarca petrolera. “Vienen con gente de Comodoro Rivadavia, mientras que nosotros, acá, tenemos equipos parados”, denunciaron los afectados con gran preocupación. La inactividad forzada de las plantas zonales mantiene en alerta máxima a toda la comunidad productiva de Neuquén.