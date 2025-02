CONFLICTO LABORAL EN EL OLEODUCTO VACA MUERTA SUR: UOCRA ENDURECE MEDIDAS

Un conflicto se suscitó en los últimos días entre la Uocra y el consorcio Techint-Sacde, a cargo de la construcción de la segunda etapa del Oleoducto Vaca Muerta Sur entre Allen y Punta Colorada. El gobernador Alberto Weretilneck afirmó que la UTE encargada de la obra no cumplía con la cuota de contratación de trabajadores de Río Negro y que la mayoría de los trabajadores contratados en la planta de Chichinales eran de otras provincias.

Ante este contexto, la dirigencia de Uocra resolvió tomar medidas de fuerza. Desde el viernes la seccional Alto Valle cortó el ingreso al predio, en el que acopian los caños del oleoducto y donde se montará un predio para desarrollar la obra.

En diálogo con AM 740, Juan Garrido, Secretario General de la UOCRA en Río Negro , expresó que “esto no es contra los trabajadores de afuera, que quede claro. Es contra las empresas. No sabemos por qué las empresas prefieren contratar gente de afuera. Porque si pidieran gente con alguna capacitación específica, uno puede entender que venga alguien de afuera. Pero si buscan choferes de camión, que acá tenemos, no se entiende”.

La medida de fuerza está ubicada en el ingreso a la obra con banderas y pancartas de UOCRA, indicando que “ningún foráneo ingresa”. De 80 trabajadores, sólo 23 son rionegrinos.

Río Negro, 24 de febrero de 2025