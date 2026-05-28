CONMOCIÓN EN AÑELO: INVESTIGAN UN CASO DE ABUSO TRAS LA VIRALIZACIÓN DE UN VIDEO

Una investigación exprés sacude a la localidad de Añelo. El caso se inició tras la masiva difusión de un video en redes sociales. En las imágenes se observa a un adulto cometiendo actos de connotación sexual contra una menor.

La rápida viralización del material en grupos de Facebook y WhatsApp encendió las alarmas. Ante la gravedad de la situación, un allegado a la víctima se presentó ante las autoridades. La denuncia formal activó de inmediato el protocolo judicial.

La fiscal Eugenia Titanti tomó las riendas del caso con urgencia. Con el aval del juez de garantías Marco Lupica Cristo, se ordenó un operativo en la localidad. La respuesta institucional buscó frenar el impacto del delito.

Efectivos policiales ejecutaron un allanamiento en la vivienda del sospechoso. El objetivo principal fue el secuestro de dispositivos electrónicos, teléfonos celulares y computadoras. Estos elementos serán sometidos a peritajes tecnológicos para sumar pruebas clave a la causa.

Fuentes judiciales confirmaron que la situación procesal del imputado se definirá a la brevedad. “En las próximas horas se solicitará la audiencia de formulación de cargos correspondiente”, señalaron desde el Ministerio Público Fiscal. Se aplicarán los plazos estrictos del Código Procesal Penal provincial.

Las autoridades mantienen bajo estricto resguardo la identidad de la niña damnificada. Esta medida busca proteger su integridad y evitar la revictimización durante el proceso legal. La comunidad sigue de cerca el avance de la investigación en la región.