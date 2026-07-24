CONMOCIÓN EN CENTENARIO: INVESTIGAN LA MUERTE DE UN BEBÉ DE UN AÑO

Una profunda consternación atraviesa a la ciudad de Centenario tras la confirmación del fallecimiento de un bebé de apenas un año de edad. Ante la gravedad del hecho, el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Neuquén iniciaron un legajo de investigación de urgencia para esclarecer el suceso.

El episodio comenzó a tomar estado público durante la mañana de este viernes. Los propios familiares trasladaron al pequeño en un vehículo utilitario hasta el Hospital Natalio Burd para solicitar asistencia médica desesperada.

Sin embargo, al ingresar al establecimiento, los profesionales de guardia comprobaron que la criatura ya no presentaba signos vitales. Ante la imposibilidad de aplicar maniobras de reanimación, el personal médico notificó de inmediato a las fuerzas de seguridad.

La causa quedó provisoriamente bajo la dirección de la fiscal Guadalupe Inaudi. La representante del organismo judicial activó sin demoras los protocolos de actuación previstos para este tipo de escenarios fatales.

Entre las primeras medidas dispuestas, la fiscalía ordenó la intervención urgente del Cuerpo Médico Forense. El organismo deberá concretar la autopsia correspondiente para establecer con precisión científica los motivos y el momento del deceso.

En paralelo, se instruyó a los investigadores policiales para tomar declaraciones testimoniales al círculo cercano del menor. Las entrevistas abarcan a familiares y allegados con el objetivo de reconstruir la cronología de los acontecimientos previos al traslado.

Las tareas de recolección de pruebas incluyen también relevamientos en las inmediaciones del centro médico y en el trayecto recorrido por el furgón. Las autoridades buscan reunir elementos suficientes para determinar si existió algún factor anómalo o delito punible.

Por el momento, los investigadores judiciales mantienen estricta reserva sobre los detalles del caso. Las conclusiones preliminares que arroje el informe forense resultarán fundamentales para orientar los próximos pasos del proceso penal.