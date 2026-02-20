CONMOCIÓN EN CUTRAL CO: MURIÓ UN ADOLESCENTE DE 14 AÑOS BALEADO EN LA CABEZA

La conmoción se apoderó de la comarca petrolera tras confirmarse el fallecimiento de Gonzalo Barros, un adolescente de apenas 14 años. El joven permanecía internado en estado crítico en el hospital Castro Rendón de Neuquén capital luego de ser víctima de un brutal ataque armado. El hecho ocurrió el viernes pasado en las inmediaciones del barrio General Belgrano, anteriormente conocido como las 450 Viviendas de Cutral Co. Según las primeras informaciones, el menor caminaba cerca de su domicilio cuando fue alcanzado por, al menos, un proyectil que impactó en su cabeza.

Tras la agresión, el adolescente recibió las primeras asistencias médicas en el hospital de Complejidad Media de la localidad. Debido a la gravedad de su cuadro clínico, los profesionales de salud dispusieron su traslado urgente hacia el centro de mayor complejidad de la provincia. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario por estabilizarlo, su organismo no resistió las lesiones neurológicas sufridas. El deceso se notificó oficialmente durante la noche del miércoles, generando un profundo dolor en su círculo íntimo y en toda la comunidad educativa de la zona.

La fiscalía de la ciudad inició de inmediato una causa penal para intentar reconstruir la secuencia del ataque. La fiscal Mayra Febrer encabeza las diligencias pertinentes y ordenó la realización de una autopsia para determinar con precisión científica la causa de muerte. El procedimiento forense es clave para recolectar evidencia balística que permita identificar el arma utilizada en el crimen. Los investigadores trabajan bajo un estricto hermetismo debido a la edad de la víctima.

Una de las hipótesis más fuertes que manejan las autoridades es que los presuntos autores del disparo también podrían ser menores de edad. Esta situación impone restricciones legales adicionales sobre la difusión de detalles específicos de la causa. Por el momento, la policía provincial realiza relevamientos de cámaras de seguridad y busca testimonios de vecinos que pudieran haber presenciado el momento de la agresión.

En las redes sociales, amigos y familiares de Gonzalo expresaron su angustia a través de sentidos mensajes de despedida. Durante los días de internación, se habían organizado cadenas de oración con la esperanza de una recuperación que finalmente no sucedió. Los allegados exigen justicia y celeridad en la investigación para evitar que el caso quede impune. El clima en el barrio es de extrema tensión y tristeza por la pérdida de una vida joven en un contexto de violencia creciente.

El Ministerio Público Fiscal continúa con la recepción de pericias técnicas y entrevistas en la zona del hecho. Se espera que en las próximas horas surjan nuevas pistas que permitan individualizar a los responsables de los disparos. La comunidad de Cutral Co sigue de cerca los avances del caso, mientras se prepara para despedir los restos del adolescente.