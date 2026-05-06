CONMOCIÓN EN LA ETON POR EL FALLECIMIENTO DE UNA PASAJERA

Sorpresa y dolor marcaron la tarde este martes en la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén. Una mujer de 84 años perdió la vida pocos minutos después de haber arribado a la ciudad. El lamentable episodio ocurrió a plena luz del día frente a decenas de viajeros que circulaban por el predio.

La víctima viajaba en una unidad de larga distancia perteneciente a la empresa Vía Tac. El transporte había iniciado su recorrido en el norte del país y se dirigía hacia la localidad de Esquel. Según trascendió, la pasajera y su hija habían subido al colectivo en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

El suceso se desencadenó pasadas las 13 horas en la zona de la plataforma número 23. Al descender del vehículo, la mujer sufrió una descompensación repentina que la dejó sin aliento. De forma inmediata, los testigos solicitaron ayuda desesperada al personal de seguridad presente en el lugar.

Efectivos de la policía iniciaron las primeras tareas de asistencia sobre la misma cinta asfáltica. Los agentes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar con la esperanza de estabilizar sus signos vitales. Mientras tanto, se coordinaba la llegada de los servicios de emergencia médica con máxima prioridad.

Minutos más tarde, una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén arribó a la ETON. Los profesionales médicos continuaron con las tareas de auxilio de manera intensiva. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, el personal de salud confirmó que la señora ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades informaron posteriormente que la fallecida tenía domicilio radicado en la localidad rionegrina de General Roca. El área quedó resguardada para permitir el trabajo de los peritos y los trámites legales correspondientes. La hija de la víctima recibió asistencia psicológica inmediata por parte de los equipos de contención estatales.

El fallecimiento generó un clima de gran pesar entre los trabajadores de la terminal neuquina. El movimiento de colectivos se vio afectado levemente en las dársenas cercanas debido al operativo de seguridad. Los restos de la mujer fueron trasladados una vez finalizadas las pericias de rigor en el lugar del hecho.