CORRIÓ DESNUDO, PENSARON QUE ERA POR EL MUNDIAL Y TERMINÓ INTERNADO

El centro de Cipolletti se transformó de golpe en un escenario de absoluto desconcierto. Los vecinos de la zona presenciaron un hecho que alteró la calma de la tarde de forma inmediata. En la intersección de las calles Don Bosco y Ecuador, un hombre de 43 años comenzó a correr completamente desnudo. La insólita secuencia generó sorpresa entre los peatones y automovilistas que circulaban por el sector.

En un principio, la escena se prestó para diversas especulaciones entre los presentes. Debido a la proximidad del crucial partido entre Argentina y Suiza por el Mundial, algunos creyeron que se trataba de una extraña promesa. Otros testigos sospecharon que el sujeto huía de una supuesta situación de infidelidad. Sin embargo, la realidad detrás del confuso episodio era mucho más compleja.

A los pocos minutos de recibir las alertas, el personal policial de la Comisaría 24 se hizo presente en el lugar. Las autoridades constataron rápidamente que la situación respondía a una delicada problemática de salud. “Tiene problemas de consumo, de drogas. Salió de la casa vestido, en un momento se saca la ropa y empieza a correr por la calle”, informaron fuentes policiales.

El brote psicótico alarmó a los transeúntes, pero la rápida intervención oficial evitó que el hombre resultara herido. Una vez contenido el sujeto en la vía pública, las fuerzas de seguridad activaron los protocolos correspondientes para crisis de adicciones. El personal actuó bajo los lineamientos sanitarios destinados a resguardar la integridad del afectado.

“Se lo detiene, se le dio intervención a Salud Pública y se lo llevaron al Hospital para tranquilizarlo”, culminó el vocero de la fuerza. El hombre ya se encuentra bajo asistencia de profesionales médicos para su correspondiente estabilización.