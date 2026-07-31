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CORTE TOTAL EN LA RUTA 40 POR UN GRAVE DESLIZAMIENTO DE ROCAS Y BARRO

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Un grave deslizamiento de barro, árboles y rocas obligó a interrumpir el tránsito en la Ruta Nacional 40. El suceso se registró a tres kilómetros de San Martín de los Andes.

Las autoridades viales confirmaron que el bloqueo continuará al menos por este viernes. La decisión responde a la gran cantidad de material acumulado y a la inestabilidad de la ladera.

El incidente se localiza puntualmente en el kilómetro 2208,7 del transitado corredor cordillerano. Cuadrillas de diversos organismos comenzaron a trabajar de madrugada en la zona afectada.

Durante las primeras horas se priorizó la habilitación de un carril provisorio sobre la banquina. La vía alternativa quedó reservada únicamente para el paso de vehículos de emergencias.

Especialistas analizaron la montaña y hallaron fisuras de consideración en el sector superior. “Técnicos realizaron una inspección de la ladera donde se produjo el deslizamiento y detectaron importantes grietas”, señalaron desde el organismo oficial.

Las condiciones meteorológicas anunciadas con lluvias y nevadas incrementan el peligro para las cuadrillas. Por este motivo, el restablecimiento de la circulación dependerá de la estabilidad del terreno.

En el despliegue participan equipos de Vialidad Nacional, Parques Nacionales, Gendarmería y la Policía provincial. Diversas dependencias del municipio de San Martín de los Andes también colaboran en el lugar.

La maquinaria pesada utilizada incluye motoniveladoras, cargadoras frontales, retroexcavadoras y camiones de gran porte. Con estos equipos buscan retirar los escombros y estabilizar el terreno operativo.

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