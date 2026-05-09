CORTES EN AVENIDA MOSCONI: CRUCES ALTERNATIVOS PARA ESTE FIN DE SEMANA

La Municipalidad de Neuquén dispuso una interrupción total del tránsito para este fin de semana en el cruce de Bahía Blanca y Avenida Mosconi. Esta medida responde a la necesidad de avanzar con las obras de remodelación de la antigua Ruta Nacional 22. Los conductores deberán buscar vías alternativas durante el sábado y el domingo. El paso de vehículos quedará restablecido formalmente el próximo lunes 11 de mayo bajo condiciones normales de seguridad.

Las tareas técnicas actuales se centran en el rebaje de la calzada hasta el nivel de subrasante en dicho sector. Este procedimiento es vital para establecer las alturas definitivas que tendrá el corredor urbano antes de las capas de asfalto. Según explicaron las autoridades locales, esta intervención técnica garantiza la estabilidad estructural del suelo para las futuras tareas de pavimentación masiva. El objetivo final es integrar este tramo al renovado diseño de la ciudad de manera eficiente.

El proyecto de modernización contempla una infraestructura ambiciosa con cuatro carriles por cada mano y sectores destinados exclusivamente al estacionamiento. Además, se está instalando un sistema pluvial de gran escala para resolver problemas históricos de inundaciones en la capital neuquina. La transformación de la ex Ruta 22 en la Avenida Mosconi representa uno de los cambios urbanísticos más significativos de los últimos años.

El intendente Mariano Gaido confirmó que este domingo a las 11 de la mañana comenzará una fase determinante para la obra. Se iniciará el vertido de asfalto en los tramos que ya cuentan con la preparación de suelo terminada. Gaido destacó que los trabajos avanzan de acuerdo con el cronograma planificado originalmente por la Secretaría de Infraestructura. Hasta la fecha, las cuadrillas municipales han intervenido el trayecto que conecta las calles Linares con Gatica y la zona de los puentes interprovinciales.

Respecto a los plazos de entrega, el mandatario local se mostró optimista por el ritmo de las máquinas en el sector este de la capital. Gaido anunció que una de las etapas más esperadas por los vecinos de la región será inaugurada antes de lo previsto. “En 30 días estamos inaugurando la conexión desde la avenida Mosconi al puente carretero Neuquén – Cipolletti y la salida de la ciudad también”, afirmó el intendente recientemente. Originalmente, dicho tramo demandaba dos meses de labor intensa.

La agilización de los tiempos de obra responde a una decisión política de priorizar los accesos que mayor congestión vehicular presentan a diario. “Hemos mejorado a 30 días porque hemos priorizado trabajar muchísimo en ese sector”, puntualizó el jefe comunal. La municipalidad solicita a la población circular con extrema precaución y respetar la señalización transitoria colocada en los alrededores de la obra. Se espera que la nueva avenida cambie definitivamente la dinámica de conectividad en toda la región.