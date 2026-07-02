CPEM 6: PROGRAMAN CIRUGÍA PARA EL ALUMNO DE 13 AÑOS HERIDO EN UN AULA DE CUTRAL CO

El estudiante de 13 años que fue herido con un arma de fuego dentro de un aula en el CPEM 6 de Cutral Co presenta una evolución favorable. Tras el incidente registrado el pasado martes, el Ministerio de Salud provincial confirmó que el paciente se mantiene clínicamente estable. El adolescente continúa recibiendo un estricto seguimiento interdisciplinario y tratamiento médico por parte del sistema público.

Durante la mañana de este miércoles, el menor fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Provincial Neuquén para recibir atención de alta complejidad. Fue evaluado minuciosamente por el equipo de especialistas en miembros superiores. Luego de completar los estudios pertinentes en la capital, el menor regresó a Cutral Co.

Como resultado de dicha valoración médica, los profesionales programaron una intervención quirúrgica para los días 8 o 9 de julio en la ciudad de Neuquén. Esta operación estará orientada a reparar los daños causados por el proyectil en su brazo izquierdo. La agresión, ocurrida en pleno horario escolar, le había provocado lesiones con orificio de entrada y salida.

El hecho se produjo mientras el alumno se encontraba sentado en su banco del ciclo básico y se escuchó una fuerte detonación. Rocío, tía del adolescente, había manifestado su angustia tras acompañar a su sobrino en la ambulancia. “Tiene entrada y salida en el brazo izquierdo y le rozó el dedo meñique”, describió la mujer sobre el impacto.

La familiar también había expresado una profunda preocupación por la seguridad interna del establecimiento educativo tras el secuestro del revólver. “Lo que quiero es que se haga algo, no es la primera vez que encuentran un arma de fuego”, denunció públicamente.

Frente a la conmoción provocada, las autoridades educativas dispusieron la intervención inmediata de diversos ministerios y gabinetes especializados. La supervisora de nivel medio, Laura Paneblanco, exigió un abordaje transversal que involucre también a la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. “En realidad esta situación reviste de mayor gravedad. Tenemos que pensar otros abordajes y otras acciones”, sostuvo.