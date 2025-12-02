CRECE LA INSEGURIDAD EN ALLEN Y LOS VECINOS DENUNCIAN EL ABANDONO MUNICIPAL

Vecinos de Allen denunciaron en redes sociales una creciente ola de inseguridad, marcada por la falta de alumbrado público y el deterioro de los servicios municipales. En la madrugada de este martes, una casa de computación fue violentamente asaltada en pleno centro de la ciudad, lo que generó aún más preocupación entre los habitantes.

Se denunció que las calles Juan B Justo, Don Bosco, Velazco, Villegas y 14 de Abril se encuentran a oscuras desde hace más de una semana, situación que los vecinos calificaron como “un abandono total del municipio”. También alertaron por la falta de funcionamiento del semáforo en Av. Roca y Velazco, una intersección clave del tránsito local.

Durante la madrugada, un delincuente rompió la puerta de vidrio de un local de computación ubicado en Av. Roca 534 e ingresó al comercio. “Se trasladaba en una motocicleta 110 cc sin luces ni patente”, indicaron testigos. Tras permanecer varios minutos en el interior, el sujeto intentó escapar con dos bolsas de mercadería. Tres patrullas lo persiguieron por las veredas de las calles oscuras de Allen.

Este nuevo episodio delictivo se da en un contexto de creciente malestar vecinal. Desde distintos barrios apuntan al municipio por la falta de respuestas ante los reiterados problemas de seguridad e infraestructura. La oscuridad en las calles facilita la actividad delictiva y genera temor entre los vecinos.

Como hecho llamativo, en la mañana posterior al robo, personal de tránsito y efectivos policiales realizaban controles vehiculares a solo 300 metros del lugar del hecho, en Av. Roca y Amadeo Biló. Vecinos expresaron su indignación ante lo que consideran una descoordinación total del estado municipal y provincial.

Allen, 2 de diciembre de 2025