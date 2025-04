CRECE LA POLÉMICA POR LA INACTIVIDAD DE LA LEGISLATURA DE RÍO NEGRO: QUÉ DIJO EL PERONISMO

“Una legislatura cerrada es una democracia en pausa”, advirtió la legisladora rionegrina Ayelén Spósito, al criticar la falta de sesiones ordinarias en el Parlamento provincial. En diálogo con La Carretera AM740, expuso su preocupación por la parálisis legislativa, que se arrastra desde octubre del año pasado. La única sesión realizada en 2024 fue la del 1° de marzo, correspondiente a la apertura de sesiones, en la que no se legisla.

La legisladora, que integra el bloque Vamos con Todos, aclaró que no pertenece al Partido Justicialista, aunque proviene del peronismo. “Estamos viviendo una antidemocratización impresionante. Las cámaras están para debatir y construir política, pero hoy no se convoca ni a sesiones ni a comisiones”, denunció. Spósito aseguró que desde su banca continúa trabajando, pero que los proyectos quedan sin tratamiento.

Pese a la falta de actividad parlamentaria, Spósito detalló que su bloque presentó 244 iniciativas, entre pedidos de informes y proyectos de ley. Entre ellas, destacó una propuesta para que haya elecciones en los consejos locales de salud, otro para proteger las escuelas rurales con baja matrícula y el reclamo por la normalización del Instituto de Arte del Yupanqui. “Construir una ley lleva tiempo, investigación, consenso y participación social. No es solo escribirla y presentarla“, explicó.

La legisladora recordó que en 2023 también se convocaron pocas sesiones y que el oficialismo impuso un tratamiento exprés para proyectos propios, como el de recupero de fondos para obras sociales. “Acompañamos esa ley porque era necesaria, pero recién la reglamentaron en febrero. Si era urgente, ¿por qué demoraron tanto?“, cuestionó. Este tipo de maniobras, según ella, evidencian que la prioridad es solo la agenda del Ejecutivo.

Spósito señaló que existe malestar social por la falta de sesiones. “La gente te dice en la calle que no trabajamos, que somos vagos. Pero eso no es así. Nosotros seguimos recorriendo la provincia, reuniéndonos con vecinos, armando proyectos. Que no haya sesiones no significa que no haya trabajo“, sostuvo. También apuntó contra el discurso que instala la idea de una “casta política” inactiva: “Eso viene desde la campaña de Milei y sigue estigmatizando”.

Finalmente, adelantó que la Legislatura podría retomar su actividad recién el 8 de mayo, aunque aclaró que dependerá de la voluntad política del oficialismo. “Podemos presentar notas y pedir sesiones, pero si no hay acuerdo de bloques y decisión del vicegobernador, no hay forma. Hoy, quienes gobiernan son los responsables del silencio legislativo“, cerró.

Río Negro, 29 de abril de 2025